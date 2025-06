ÖVV-Team in Silver League vor richtungsweisenden Spielen

19. Juni 2025

Die österreichische Volleyball-Männer-Nationalmannschaft bestreitet am kommenden Wochenende ihre nächsten Partien in der CEV European Silver League. Nach Luxemburg führt die Reise nun auf die Färöer, genauer gesagt nach Sandur. Dort trifft das Team von Headcoach Radovan Gacic am Samstag auf Aserbaidschan, am Sonntag auf den Gastgeber. Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr.

Rot-Weiß-Rot hält bei einem Sieg und einer Niederlage – und steht damit in Sandur unter Zugzwang. Denn nur die zwei besten Teams der League Round spielen um den Aufstieg in die Golden League. Ziel der Österreicher ist es, mit neun Punkten im Gepäck zum Heimturnier von 27. bis 29. Juni in Amstetten zu reisen.

ÖVV-Teamchef Radovan Gacic: „Die nächsten zwei Spiele sind richtungsweisend. Aserbaidschan ist trotz drei Niederlagen ein starkes Team – das wird kein einfaches Match. Auch im Hinblick auf die EM-Qualifikation ist das Duell sehr interessant, schließlich spielen wir am 16. August in Baku. Gegen die Färöer erwarte ich von meiner Mannschaft einen klaren Sieg.“

Schweden führt die Tabelle mit vier Siegen aus vier Spielen an. Dahinter folgen Luxemburg (3:1), Ungarn (2:0) und Österreich (1:1). Insgesamt bestreiten die acht teilnehmenden Teams jeweils sechs Spiele in der League Round.

CEV European Silver League Men 2025, League Round

Auswärtsspiele

07.06., 20:00: Österreich vs. Island 3:0 (25:13, 25:15, 25:13)

08.06., 18:00: Luxemburg vs. Österreich 3:1 (22:25, 25:23, 25:20, 25:21)

21.06., 18:00: Österreich vs. Aserbaidschan | Høllin inni í Dal Sandur (Färöer)

22.06., 18:00: Färöer vs. Österreich | Høllin inni í Dal Sandur (Färöer)



Heimturnier

27.06., 17:35: Österreich vs. Schweden | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

28.06., 17:35: Ungarn vs. Schweden | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

29.06., 17:35: Österreich vs. Ungarn | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

ÖVV-Kader (16 Spieler): Samuel Müller (Union Raiffeisen Waldviertel), Elia Stosch (UVC Holding Graz), Michael Czerwinski (Cisterna Volley/ITA), Benedikt Sablatnig (UVC Holding Graz), Jacob Kitzinger HYPO TIROL Volleyballteam), Paul Kiss (Union Raiffeisen Waldviertel), Stefan Mülleder (TSV Raiffeisen Hartberg), Richard Hensel (TSV Raiffeisen Hartberg), Sebastian Sablatnig (SK Zadruga Aich/Dob), Tobias Reinstadler (Sportunion z+p St. Pölten), Tobias Willimek (TSV Raiffeisen Hartberg), Lukas Glatz (TSV Raiffeisen Hartberg), Noel Krassnig (SK Zadruga Aich/Dob), Jonas Mürzl (UVC McDonald’s Ried), Clemens Ecker (TJ Sokol V/Post SV Wien), Paul Nusterer (Union Raiffeisen Waldviertel)



ÖVV/Sportlive