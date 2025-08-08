Volleyball-„Doppel“ am Samstag in Hartberg / Jetzt noch Tickets ergattern

8. August 2025

Die Stadtwerke-Hartberg-Halle wird am Samstag zur Bühne eines großen Volleyball-Doppels, bei dem Österreichs Damen- und Herren-Nationalteams um die Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026 kämpfen.

Für die Damen steht das letzte EM-Qualifikationsspiel im Pool F auf dem Programm – gegen Nordmazedonien (17:35 Uhr, ORF SPORT+ live). Nach dem 3:0-Auswärtserfolg 2024 gegen die Nordmazedonierinnen, der 0:3-Heimniederlage gegen Griechenland und dem jüngsten 1:3 in Griechenland steht das Team von Headcoach Roland Schwab vor einem Pflichtsieg. Der Satzgewinn in Griechenland könnte im Kampf um einen der fünf besten Gruppenzweiten und damit um das EM-Ticket noch entscheidend sein. Viel hängt aber noch von den Ergebnissen in den anderen Pools ab. Ganze Meldung

i. A. d. ÖVV