ÖVV-Cup: Favoriten ziehen ins Halbfinale ein

12. November 2023

Am Sonntag gingen im Austrian Volley Cup sieben von acht Viertelfinalpartien in Szene. Überraschungen blieben aus. Das letzte Halbfinalticket wird am kommenden Mittwoch im Volleydome Ried vergeben.

AVL Women-Tabellenführer und Supercup-Sieger TI-Schuh-Staudinger-volley schlug im Damen-Topspiel VB NÖ Sokol/Post in Wien 3:1 (25:20, 25:19, 11:25, 25:15). Das zweite Erstligaduell im Damen-Viertelfinale fand im Raiffeisen Sportpark statt. UVC Holding Graz besiegte PSVBG Salzburg 3:0 (25:15, 25:17, 26:24). Erwartungsgemäß ohne Chance war Zweitligist Roadrunners Wien gegen ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt. Das Team von Headcoach Andrej Flajs benötigte in der Sporthalle Brigittenau eine Stunde, um mit 3:0 (25:16, 25: 11, 25:18) aufzusteigen. Eilig hatte es auch Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg. Der Titelverteidiger fertigte Underdog SU Inzing 3:0 (25:16, 25:8, 25:13) ab.

Bei den Männern löste SK Zadruga Aich/Dob durch einen 3:1 (22:25, 25:17, 25:16, 25:19)-Erfolg bei TJ Sokol V/Post SV Wien das erste Halbfinalticket. powerfusion Volley League-Tabellenführer TSV Raiffeisen Hartberg erteilte Zweitligist PSVBG Salzburg eine Lehrstunde. Regisseur Max Thaller und Co. eilten zu einem 3:0 (25:16, 25:13, 25:12)-Auswärtssieg. Union Raiffeisen Waldviertel wurde im Niederösterreich-Derby gegen VCA Amstetten NÖ seiner Favoritenrolle gerecht, gewann in der Stadthalle Zwettl 3:1 (27:25, 18:25, 25:21, 25:20).

Das letzte Männer-Viertelfinale lautet Mittwochabend UVC McDonald’s Ried gegen Titelverteidiger HYPO TIROL Volleyballteam. Die Halbfinalpaarungen werden am Donnerstag ausgelost.

mehr Volleyball auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV