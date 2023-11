HYPO TIROL verpasst Champions League-Gruppenphase

12. November 2023

Meister HYPO TIROL Volleyballteam hat am Sonntag in seinem letzten Spiel der zweiten Champions League-Runde die Pflicht erfüllt, fertigte in Belgrad Außenseiter Budva aus Montenegro 3:0 (25:20, 25:14, 25:18) ab. Wenig später stand allerdings fest, dass der klare Sieg nicht zum Aufstieg in die Gruppenphase reicht. C.S. Arcada Galati holte nämlich im Parallelspiel einen Satzgewinn gegen Olympiakos Piräus. Daher wurde der rumänische und nicht der österreichische Meister bester Poolzweiter. Für die Innsbrucker bedeutet dies allerdings nicht das Saisonende auf internationaler Bühne, es geht am 22. November im CEV Cup gegen Fenerbahçe Istanbul weiter.

weitere Volleyball-Meldungen auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV