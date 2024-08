Niessl lobt Olympia-Team: „Sie haben Menschen inspiriert“

13. August 2024

Sport Austria-Präsident Hans Niessl zum Abschneiden des österreichischen Teams bei den Olympischen Sommerspielen in Paris: „Fünf Medaillen, zwei in Gold, drei in Bronze, sind ein überaus achtbares Ergebnis unserer Sportlerinnen und Sportler! Österreich darf sich dank der Goldmedaillen von Lara Vadlau, Lukas Mähr (Segeln/470er) und Valentin Bontus (Kitesurfen) sowie den Bronzemedaillen von Jakob Schubert (Klettern-Kombination), Jessica Pilz (Klettern-Kombination) und Michaela Polleres (Judo) über die siebtmeisten Medaillen bei Olympischen Sommerspielen freuen! Gratulation! Ich danke allen involvierten Vereinen, Verbänden und Betreuer:innen und natürlich allen teilnehmenden Sportler:innen für ihren Einsatz: Sie haben Österreichs Sport ausgezeichnet repräsentiert und mit ihren Leistungen viele Menschen inspiriert, selbst Sport zu betreiben oder neue Sportarten auszuprobieren. Und das ist – aus der Vogelperspektive des Sport Austria-Präsidenten betrachtet – wohl der allergrößte Erfolg.“

i. A. v. Sport Austria