Hohenauer/Berger und Trummer/Dressler gewinnen AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS 2024!

11. August 2024

Die Gewinnner:innen der „Raiffeisen WOLFURTTROPHY AUSTRIAN BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS“ im Rahmen der „win2day Beach Tour“ heißen Lilli Hohenauer/Lia Berger und Maximilian Trummer/Christoph Dressler. Somit gab es bei den Staatsmeisterschaften wenige Tage vor Beginn der CEV EuroBeachVolley in den Niederlanden Premieren-Sieger:innen!

Der Finaltag in der wunderschönen Beacharena an der Ach erlebte ein etwas abgeschlanktes Programm. Mathias Seiser/Laurenc Grössig konnten nämlich krankheitsbedingt nicht antreten. Daher stiegen Maximilian Trummer/Christoph Dressler kampflos ins Männer-Finale auf. Paul Pascariuc/Laurenz Leitner lösten durch einen 21:15, 21:12-Erfolg über Philipp Waller und Lokalmatador Jakob Reiter das Ticket fürs Gold Medal Match.

Bei den Frauen fanden bereits Samstagabend die Halbfinali statt. Lilli Hohenauer/Lia Berger kürten sich durch ein 21:18, 21:16 über Katharina Holzer/Magdalena Rabitsch zu den Staatsmeisterinnen 2024. Die beiden 17-Jährigen spielen eine herausragende Saison, wurden im Sommer bereits U18-Europameisterinnen und U20-EM-Dritte. Mit dem Sieg über die Kärntnerinnen bewiesen die ÖVV-Youngsters einmal mehr ihr großes Potenzial. Berger: „Ein unglaubliches Turnier. Wir sind nicht so gestartet, wie wir es uns vorgestellt haben, konnten uns aber durchkämpfen, haben immer an uns geglaubt.“ Hohenauer resümierte: „Mir fehlen noch etwas die Worte… Wir haben noch gar nicht realisiert, was dieser Titel bedeutet, sind einfach nur mega glücklich!“

Das Spiel um den dritten Platz war nichts für schwache Nerven. Die U19-Meisterinnen Lilli De Meersman/Oleksandra Sharupa, beide erst 16 Jahre alt, bezwangen Stephanie Wiesmeyr/Emma Hohenauer 17:21, 21:14, 19:17. „Wir können noch gar nicht glauben, dass wir Dritte geworden sind. Es war heuer unser letztes gemeinsames Turnier auf der win2day Beach Tour. Einen perfekteren Abschluss gibt es nicht“, meinte De Meersman.

Das Männer-Finale war ein offener Schlagabtausch mit dem glücklicheren Ende für Trummer/Dressler. Pascariuc/Leitner gewannen zwar den ersten Satz 21:16, dann war aber das Momentum bei Trummer/Dressler. Mit 21:11 wurde Durchgang zwei zu einer recht einseitigen Angelegenheit. Das Tie-Break dann ein offener Schlagabtausch, vor toller Kulisse an Spannung nicht zu überbieten. Mit einem Block von Dressler zum 15:13 fanden die „Raiffeisen WOLFURTTROPHY AUSTRIAN BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS“ im Rahmen der „win2day Beach Tour“ einen spektakulären Abschluss. „Es war eine super Stimmung, das Turnier einmal mehr sehr, sehr gut aufgezogen. Die Wolfurttrophy ist jedes Jahr ein Highlight für alle Spieler:innen. Ich bin mega happy über unsere Leistung und gespannt, wohin uns der Weg noch führt“, freute sich Trummer. Und Partner Dressler? „Genau so soll Beach Volleyball aussehen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass es in Österreich von Osten bis Westen solche Turniere gibt. Wir waren beide etwas angeschlagen, haben uns aber dennoch entschieden, anzutreten. Und mit jedem Sieg regeneriert man besser…“



Das Bronze-Match musste – da Grössigs Partner Seiser erkrankt war – ausfallen, Waller/Reiter beendeten somit die Staatsmeisterschaften auf dem dritten Platz. „Ich wünsche Mathias natürlich gute Besserung. Im Halbfinale habe ich leider nicht mein bestes Spiel gezeigt. Wir freuen uns, mit einer Medaille dieses Turnier zu beenden, haben sie aufgrund der gestrigen Leistungen verdient“, resümierte Reiter.

alle Ergebnisse



im Auftrag des ÖVV