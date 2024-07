Niessl: „Diese Bilder werden in die olympische Geschichte eingehen“

26. Juli 2024

Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris:

„Dass man erstmals eine olympische Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion, sondern sozusagen draußen bei den Menschen abgehalten hat, war die richtige Entscheidung: Die beeindruckenden Bilder in der Stadt und auf der Seine werden mit Sicherheit in die olympische Geschichte eingehen! An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die den Weg unserer Athlet:innen über Jahre hinweg begleitet haben: Mein Dank gilt insbesondere den Vereinen für die Basisarbeit, natürlich den Verbänden und selbstverständlich den Sportler:innen für ihren großen Einsatz im tagtäglichen harten Training. Ich wünsche dem österreichischen Olympia-Team alles Gute und möglichst viele Medaillen. Unsere Teilnehmer:innen sind aber bereits jetzt bedeutende Vorbilder für kommende Sport-Generationen. Sie sorgen dafür, dass Österreich in Bewegung bleibt: von der Breite bis zur Spitze!“

i. A. v. Sport Austria