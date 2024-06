„Einzigartige Atmosphäre in Innsbruck“

Sonntagabend, 21 Uhr. Beim Racketlon fällt die letzte Entscheidung bei den Sport Austria Finals 2024 powered by Österreichische Lotterien mit dem allerletzten möglichen Punkt, dem sogenannten „Gummiarm“. Spannung bis zum Schluss, aber es waren sich schon zuvor alle, also Athlet:innen, Trainer:innen und Betreuer:innen, Funktionär:innen und Fans, einig: Finals in Innsbruck und Tirol – das war toll!

Dementsprechend positiv fiel die Bilanz von Sport Austria-Präsident Hans Niessl aus: „Die österreichische Sport-Familie hat sich vom Start weg in Innsbruck und Tirol sehr wohlgefühlt, die Zusammenarbeit mit Stadt und Land war hervorragend. Gemeinsam haben wir die Basis für Spitzenleistungen und eine einzigartige Atmosphäre geschaffen.“

Dass der Zuschauer:innen-Rekord von Graz nicht gebrochen, die 50.000er-Marke nicht geknackt wurde, lag einzig und alleine am Wetter, das Organisationskomitee und Verbände vor einige Herausforderungen stellte, die aber allesamt bewältigt wurden. „Unsere Auswertung an den Sportstätten und am Landestheatervorplatz hat 42.000 Besucher:innen ergeben – vor allem die Zahlen bei den Indoor-Sportarten – von Cheerleading über Taekwondo und Tanzen bis zum Ringen – waren rekordverdächtig“, so Niessl weiter.

Alle Finals-Infos

SAF