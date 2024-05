Sport Austria Finals feierlich eröffnet

30. Mai 2024

Der Startschuss für die vierte Ausgabe der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien (29. Mai bis 2. Juni 2024) ist erfolgt: Am Innsbrucker Landestheater-Vorplatz fand am Mittwoch die feierliche Eröffnung von Österreichs größtem Multisport-Event statt. „Es soll nicht nur Spitzensport geboten werden, sondern auch ein Fest der Freundschaft und der Fairness sein“, erklärt Sport-Austria-Präsident Hans Niessl zum Auftakt der „Woche der Entscheidungen“.

Obwohl die Vorhersagen nicht allzu rosig waren, hatte der Wettergott Erbarmen und ließ die Eröffnungsfeier der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien nicht ins Wasser fallen. Im Gegenteil: Österreichs größtes Multisport-Event wurde am Innsbrucker Landestheater-Vorplatz bei angenehmen 20 Grad und etwas Sonnenschein feierlich eröffnet. Und wem doch etwas kalt war, dem wurde spätestens bei Anna-Sophie warm ums Herz, als der Musik-Shootingstar zum Abschluss den zahlreichen Zuschauer:innen mit ihren Hits ordentlich einheizte.

