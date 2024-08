Bucheggers große Volleyball-Show in Hartberg

17. August 2024

Besser hätte das Comeback von Paul Buchegger im Dress des ÖVV-Nationalteams nicht verlaufen können. Der zweitbeste Scorer der italienischen Serie A – der bekanntesten Liga der Welt – führte Rotweißrot zu einem souveränen Auftaktsieg in der Qualifikation für die CEV EuroVolley 2026. In der ausverkauften Stadtwerke-Hartberg-Halle gewann Rotweißrot gegen Aserbaidschan 3:0 (25:16, 25:23, 25:14)!

Nach einem überzeugenden ersten Satz vor spektakulärer Kulisse verlor die Truppe von Headcoach Radovan Gacic den Faden. Rotweißrot blieb aber an Aserbaidschan dran und konnte in der heißen Phase des zweiten Durchgangs das Kommando wieder an sich reißen. Satz drei wurde zu einer unglaublichen Buchegger-Show. In seinem ersten Länderspiel seit 2019 servierte der 28-jährige Star-Angreifer zwölfmal in Folge, hämmerte Asse in Serie ins Feld – Zwischenstand 19:8. Nach 82 Minuten verwertete Buchegger den zweiten Matchball. Mehr:

Auch Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen ist perfekt in die Qualifikation für die CEV EuroVolley 2026 gestartet. Die Truppe von Headcoach Roland Schwab schlug in Skopje Nordmazedonien dank einer überzeugenden Leistung 3:0 (25:14, 25:17, 25:20). Am 25. August empfangen die Österreicherinnen im Multiversum Schwechat die Auswahl Griechenlands. Mehr:

i. A. d. ÖVV