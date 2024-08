ÖVV-Teams starten in EM-Quali: Herren am Samstag in Hartberg

16. August 2024

Kommenden Samstag starten die ÖVV-Nationalteams in die Qualifikation für die CEV EuroVolley 2026. Vorbereitet haben sich Damen wie Herren im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn. Eben dort finden Österreichs beste Volleyballer:innen – von Nachwuchs- bis A-Nationalteams – seit vielen Jahren Top-Bedingungen vor, um sich auf ein Großereignis einzuschlagen!

Die Kooperation zwischen dem ÖVV und dem Land Burgenland ist eine Erfolgsstory. Mit der bevorstehenden EM-Qualifikation wird nun das nächste Kapitel aufgeschlagen. Erstmals will sich der Österreichische Volleyball Verband mit beiden Nationalteams gleichzeitig für eine Europameisterschaft qualifizieren. Wie dieses historische Ereignis gelingen soll und warum gerade dieses Trainingszentrum dafür der große Trumpf sein kann, wurde am Mittwoch im Rahmen eines Medientermins direkt im Landessportzentrum VIVA erläutert.

Los geht es am Samstag: Während die Männer-Auswahl von Headcoach Radovan Gacic in der Stadtwerke-Hartberg-Halle Aserbaidschan empfängt (20.30 Uhr, live in ORF SPORT +), bestreitet das Frauen-Nationalteam seine Auftaktpartie in Nordmazedonien (20:15 Uhr). Am 25. August bitten Kapitänin Nina Nesimovic und Co. Griechenland ins Multiversum Schwechat (20.20 Uhr, live in ORF SPORT +), die ÖVV-Herren gastieren am 28. August in Belgien (17:30 Uhr) – Ticket-Info!

i. A. d. ÖVV