Auf Tag des Sports folgt Europäische Woche des Sports

Der offizielle Startschuss zur „Europäischen Woche des Sports #BeActive„ vom 23. bis zum 30. September war in Österreich ein unüberhörbarer Paukenschlag: Nicht weniger als 200.000 Besucher:innen feierten am Samstag das Comeback des Tag des Sports am Wiener Heldenplatz. 80 Mitmachstationen, darunter die vielbesuchte #BeActiveInclusionZone mit einem beeindruckenden Überblick über Behindertensportarten, vermittelten Sinn und Lust an Bewegung.

Bereits seit 2015 ruft die Europäische Kommission zur „Europäischen Woche des Sports“ auf. Die #BeActive-Kampagne bewegt Jahr für Jahr Millionen Menschen und will die Europäer:innen durch vielfältige Angebote in Sportvereinen, aber auch in Schulen und Betrieben zu einem aktiven Lebensstil animieren. Sport Austria-Präsident und #BeActive-Botschafter Hans Niessl: „Wie wichtig das gerade in Österreich ist, zeigt ein Vergleich mit Schweden: Die Schwed:innen werden so alt wie die Österreicher:innen, sind aber noch immer rund zehn Jahre länger gesund.“ Der Grund? Ein höherer Bewegungslevel.

In der „Europäischen Woche des Sports“ will die Europäische Kommission alle in Europa lebenden Menschen ermutigen, aktiv zu sein und eines der vielen Angebote zu nützen, wie bei der #BeActive-Night am 28. September, in der Vereine österreichweit dazu einladen, die unterschiedlichsten Sportarten auszuprobieren. Die Aktion wird in Österreich von der Bundes-Sportorganisation Sport Austria koordiniert und von Fit Sport Austria (ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION) und dem Betriebssport Verband umgesetzt. „50 Tage Bewegung“ mit dem Höhepunkt WIR BEWEGEN ÖSTERREICH am Nationalfeiertag ergänzt hierzulande den umfangreichen Bewegungsherbst.

Niessl: „Bewegungsinitiativen wie diese helfen, Bewusstsein für Sport als Teil eines positiven Lebenskonzepts zu schaffen und damit auch mittelfristig das Krankheitssystem zu entlasten: Derzeit kostet Inaktivität 2,4 Milliarden Euro pro Jahr! Dabei erspart Bewegung dem österreichischen Krankheitssystem schon jetzt jährlich rund 530 Millionen Euro. Könnten wir aber den Bewegungslevel um weitere 10 Prozent steigern, würde das zusätzlich rund 100 Millionen Euro bringen.“ Nachsatz des Sportpräsidenten: „Im Grunde geht es aber immer um das Wohlbefinden jedes einzelnen. Deshalb: #BeActive! Ausprobieren, mitmachen und ein Leben lang dabeibleiben!“