Volleyball-Media-Day: Mit voller Power in neue Saison

Am Wochenende beginnt für Österreichs beste Volleyball-Teams die Meisterschaft. In der Austrian Volley League Women stehen drei Spiele auf dem Programm, in der powerfusion Volley League Men geht am Samstag die komplette erste Runde über die Bühne. Titelverteidiger sind die frischgebackenen Austrian Volley Supercup-Gewinner TI-axess-volley und HYPO TIROL Volleyballteam. Alles zur bevorstehenden Super-Saison gab es am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Ein Haupt-Thema war die Hallen-Infrastruktur. ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Infrastruktur-Verbesserungen sind nicht nur der Wunsch des Volleyballsports!“ ÖVV-Vizepräsident Bundesligen Frederick Laure: „Im Vorjahr mussten Grazer Vereine 1000 Nachwuchs-Spielerinnen abweisen, weil es keine Hallen-Kapazitäten gab.“ ORF SPORT: + übertrug den Medientermin live (ORF ON).

mehr Info auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV