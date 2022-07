World Tour-Silber für Ermacora/Pristauz

17. Juli 2022

Martin Ermacora und Moritz Pristauz haben sich ihre zweite Medaille bei einem World Pro Tour-Challenge-Turnier in diesem Jahr gesichert. Nach Bronze in Doha gewann das ÖVV-Duo in Espinho/Portugal Silber. Im Finale mussten sich Ermacora/Pristauz den nun dreifachen Saisonsiegern Michal Bryl/Bartosz Losiak 21:17, 13:21, 11:15 geschlagen geben. Die Polen hatten die Österreicher heuer bereits im Doha-Semifinale bezwingen können.

Auch wenn es am Ende des Tages nicht zu Gold reichte, können Ermacora/Pristauz auf eine sehr erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken. Sie zeigten über sechs Partien hervorragendes Beach Volleyball und nehmen 760 Punkte für die Weltrangliste mit.

ÖVV