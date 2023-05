“win2day Beach Volleyball Tour PRO“ startet 2023 durch

4. Mai 2023

Profi-Beachvolleyball ist zurück in Neusiedl am See. Von Freitag bis Sonntag erfolgt im Rahmen des Surf-Opening im Strandbad der Auftakt zur “win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023“. Das erste MASTERS-Event der Saison wartet mit einem Starterfeld der Extraklasse auf: Acht Spieler:innen des “win2day Beach Volley Team Austria“ sind dabei. Kathi Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Robin Seidl/Moritz Pristauz, das Interims-Duo Julian Hörl/Philipp Waller und die Youngsters Laurenz Leitner/Paul Pascariuc garantieren Beachvolleyball auf höchstem Niveau – und das an einer der Top-Locations in Österreich. Aus diesem Anlass lud der Österreichische Volleyball Verband zur Kick-Off-Pressekonferenz Donnerstagvormittag in die Mole West. ORF SPORT + berichtete live vom Medientermin (in voller Länge in der ORF-TVthek) und wird auch am Sonntag die Finalspiele aus Neusiedl am See live übertragen.

Die “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ ist die höchste Turnierserie Österreichs und bietet 2023 zahlreiche Neuerungen. Die Kategorien heißen nun OPEN (vormals PRO 80/120), MASTERS (vormals PRO 160) und AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS. Während bei den MASTERS-Turnieren die besten Spieler:innen Österreichs und internationale Top-Teams an den Start gehen werden, dienen die OPEN-Events als Sprungbrett in den Profisport. Die win2day BVT PRO gastiert in sieben Bundesländern.

Vor den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS (Staatsmeisterschaften) in Baden stehen drei MASTERS-Turniere auf dem Programm – neben Neusiedl am See in Litzlberg am Attersee und Wolfurt. Zum win2day BVT PRO-Abschluss geht das MEVZA Innsbruck Beach Event in Szene, das ebenfalls MASTERS-Status hat.

Die Sieger-Teams in Neusiedl am See, Litzlberg und Wolfurt sind automatisch für die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS qualifiziert. Bei den Staatsmeisterschaften werden auch erstmals die win2day BVT PRO CHAMPIONS, also jene Teams, die das Tour-Ranking anführen, gekürt sowie die besten Einzelspieler:innen der Saison in unterschiedlichen Kategorien wie “MVP“ ausgezeichnet.

Beginnend mit Neusiedl am See wird es in diesem Jahr auch mehr ORF-Liveübertragungen geben. Das Livestream-Angebot wurde zudem mit Kooperationspartner LAOLA1 ausgebaut. Ebenfalls im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine neue Website (www.beachtour.volleynet.at) entwickelt und zukünftig alle Informationen bieten.

Kalender “win2day Beach Volleyball Tour 2023“

05.05. bis 07.05.: Neusiedl am See MASTERS – männlich/weiblich

13.05. bis 14.05.: Graz OPEN – m/w

27.05. bis 28.05.: Podersdorf OPEN – w

03.06. bis 04.06.: Lamprechtshausen OPEN – m

09.06. bis 10.06.: Raab OPEN – w

10.06. bis 11.06.: Unterach OPEN – m

24.06. bis 25.06.: Baden OPEN – m/w

01.07. bis 02.07.: Greifenstein OPEN – m

13.07. bis 16.07.: Litzlberg MASTERS – m/w

11.08. bis 13.08.: Wolfurt MASTERS – m/w

01.09. bis 03.09.: Baden AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS (Staatsmeisterschaften) – m/w

19.09. bis 17.09.: Podersdorf OPEN – m

22.09. bis 24.09.: MEVZA Innsbruck Beach Event (MASTERS-Status) – m/w

ÖVV-Duos als “win2day Beach Volley Team Austria“ um Olympia-Tickets

win2day ist nicht nur das zweite Jahr als Namens-Partner der höchsten heimischen Turnierserie mit dabei, sondern seit dieser Saison auch Unterstützer des Nationalteams, das sechs Paarungen umfasst. Die besten heimischen Beachvolleyballer:innen kämpfen nun als “win2day Beach Volley Team Austria“ um Medaillen bei internationalen wie nationalen Top-Events und um Tickets zu den Olympischen Spielen 2023 in Paris.

Die Unterstützung von win2day ermöglicht die weitere Verbesserung und Optimierung der Strukturen des Nationalteam-Projekts, um die Athlet:innen unter bestmöglichen Bedingungen ganzjährig u.a. am Stützpunkt Wien betreuen zu können. Analog zur Kooperation um die “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ wurde die Titel-Partnerschaft bis zumindest Ende 2024 geschlossen.

Die umfassende Partnerschaft bildet sich auch im neu kreierten Nationalteam-Logo, das win2day- und ÖVV-Logo zusammenführt, ab. Es findet sich ab sofort u.a. auf der Kleidung der Spieler:innen und Betreuer:innen.

Das “win2day Beach Volley Team Austria“

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig

Dorina Klinger/Ronja Klinger

Robin Seidl/Moritz Pristauz

Martin Ermacora/Philipp Waller

Julian Hörl/Alexander Horst

Laurenz Leitner/Paul Pascariuc

Erfolgreicher Saisonauftakt

Der Saisonstart verlief für das “win2day Beach Volley Team Austria“ außerordentlich vielversprechend. Robin Seidl/Moritz Pristauz und Julian Hörl/Alex Horst fuhren bei World Tour-Challengers in La Paz bzw. Saquarema bereits Bronzemedaillen ein. Ronja und Dorina Klinger sind mit dem vierten Platz in La Paz in der Weltspitze angekommen. Die Schwestern wollten in Neusiedl am See an den Start gehen, waren aber zuletzt erkrankt und sind noch nicht wieder voll fit.

Die internationalen-Highlights sind in diesem Jahr neben den World Tour Pro-Events – ein FUTURE-Turnier findet in Baden (23. bis 27. August) statt – natürlich die A1 CEV Beach Volleyball Heim-Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel (2. bis 6. August) und die FIVB Weltmeisterschaft in Tlaxcala/Mexiko (6. bis 15. Oktober).

Road to Paris: Am Olympia-Turnier in Paris werden 24 Damen- und Herren-Teams teilnehmen. Der Weg zu den Sommerspielen hat in La Paz begonnen und ist ein weiter, führt für Frauen wie Männer übers FIVB Olympic Ranking (17 Tickets) oder den Continental-Cup (5 Tickets) – in Europa CEV Beach Volley Nations Cup. Fix qualifiziert sind je ein französisches Team und die zukünftigen Weltmeister:innen. Nur die zwölf besten Ergebnisse auf der World Beach Pro Tour bis Mitte Juni 2024 werden fürs FIVB Olympic Ranking herangezogen.

CEV Beach Volley Nations Cup-Auftakt in zehn Tagen

Für Österreichs Männer startet der CEV Beach Volley Nations Cup und damit der zweite Qualifikationsweg zu den Olympischen Spielen bereits am 15. und 16. Mai in Madrid mit der Vorrunde.

Teilnehmer sind neben Gastgeber Spanien und Österreich Litauen, Slowenien sowie Kroatien. Für das “win2day Beach Volley Team Austria“ gehen Robin Seidl/Moritz Pristauz und die „Misch-Paarung“ Julian Hörl/Philipp Waller an den Start. Hörls angestammter Partner Alex Horst absolviert einen Ausbildungsblock bei der Polizei, befindet sich daher in einer Turnierpause. Wallers Partner Martin Ermacora schiebt im Mai einen Athletik-Trainingsblock ein, um für die im Sommer stattfindenden World PRO Tour-Events bestens gerüstet zu sein. Daher kommt es für das MASTERS in Neusiedl am See und in Madrid zur Interims-Paarung.

Der CEV Beach Volley Nations Cup Women startet erst im Juni. Österreich wurde in einen Pool mit Ungarn, Italien, England und Kroatien gelost. Gespielt wird von 10. bis 11. Juni in Budapest.

Allgemeine Info: Der CEV Beach Volley Nations Cup wurde 2022 eingeführt und ersetzt den CEV Continental Cup. Zunächst wird eine Vorrunde in sieben Gruppen gespielt. Die Poolsieger qualifizieren sich fürs Finalturnier. Über den CEV Beach Volley Nations Cup wird pro Geschlecht ein Olympia-Quotenplatz vergeben.

Statements der PK-Teilnehmer:innen

Gernot Leitner, ÖVV-Präsident: „Wir sind im Beach Volleyball eine Top-Nation, sportlich wie veranstaltungstechnisch. Die Tour ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich, wird nun seit zwei Jahren von win2day auf einen neuen Level gehoben. In der MASTERS-Kategorie der win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023 werden wir unsere Top-Teams und internationale Duos sehen, bei den OPEN werden sich unsere Jungen reinspielen. Jeder MASTERS-Sieger ist auch für die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS qualifiziert. Im Rahmen der neuen Kooperation mit LAOLA1 wurde nicht nur das Livestream-Angebot ausgebaut, sondern auch ein neuer Webauftritt unter austrian-beachtour.at entwickelt. Der ORF überträgt zudem ausgewählte MASTERS live. Dass win2day seit dieser Saison auch unsere sechs Nationalteams unterstützt, ist eine super Sache.“

Heinrich Dorner, Sport-Landesrat Burgenland: „Wir können im Burgenland sehr erfreut sein, dass dieser Event der höchsten Kategorie bei uns stattfindet. Das ist wahnsinnig toll für das Sportland Burgenland. Dieses Turnier zieht die Menschen an. Es ist aber nicht nur eine Werbung für das Sportland Burgenland, sondern auch für das Burgenland an sich. Es ist wichtig für uns, den Sport zu unterstützen und zu fördern.“

Dietmar Tunkel, Geschäftsführer Burgenland Tourismus: „Wir sind hier in Neusiedl am See. Beachvolleyball gehört an den See und ans Wasser, das Umfeld ist hier ideal. Es freut uns, dass wir der Auftaktevent sein dürfen. Neusiedl am See ist bereit, im Rahmen des Surf-Opening die Saison zu eröffnen. Das Burgenland ist auch bereit, hier künftig was Großes zu schaffen – der Neusiedlersee sicher auch.“

Georg Wawer, Managing Director win2day: „Wir fühlen uns richtig wohl im Beach Volleyball. Wir hatten im Jahr eins schon eine super Kooperation und haben mit dem Verband gemeinsam besprochen, was wir weiter machen können. Sport funktioniert gut, wenn es eine langfristige Kooperation gibt. Die logische Ergänzung der win2day Beach Volleyball Tour PRO sind natürlich die Nationalteams. Wir sind nun auch für Damen- wie Herren-Teams des win2day Beach Volley Team Austria da und unterstützen zudem die Gehörlosen-Beach Volleyballer:innen. Auf alle MASTERS-Turniere wird man wetten können. Um die Fans näher zu den Spieler:innen zu bringen, wird es auch ein win2day-Zelt und Gewinnspiele geben. Für jedes Turnier kann man Tickets gewinnen. Man sollte regelmäßig auf die Website schauen.“

Georg Kloibhofer, Veranstalter Surf Opening & MASTERS: „Die Aufgabe des Openings, die Saison zu starten, ist sehr gut geglückt. Wir kämpfen im Windsurfen als Binnenland gegen Hawaii und Co. – und haben auf einem Binnensee den Weltmeister hier! Wir sind seit 2017 in Neusiedl am See, die Burschen sind immer beeindruckt und kommen gerne wieder. Beach Volleyball ist schon lange Thema bei uns und die Freude groß, dass wir in Neusiedl am See den Saison-Kickoff haben. Das ist eine Auszeichnung. Beach Volleyball gehört einfach an einen See. Das werden spektakuläre Bilder, das ist gut für die Region und gut für den Sport.“

Daniel Hupfer, Promotor win2day BVT PRO: „Es ist cool, dass wir wieder in Neusiedl am See sind. Es ist eine extreme Aufwertung der Tour, an einem der schönsten Seen Österreichs starten zu können. Unser Ziel ist es, bestehende Events aufzuwerten, sie u.a. im Marketing zu unterstützen. Das ist uns zuletzt immer besser gelungen. Der Umfang an Aufgaben ist sehr groß.“

Kathi Schützenhöfer, Spielerin win2day BVTA: „Der Start in die Saison ist nicht optimal verlaufen. Wir sind zwei- von dreimal in der Quali gescheitert, hatten uns natürlich mehr erwartet. Aber die Tendenz geht nach oben. Wir sind zuversichtlich, dass es weiter bergauf geht und freuen uns auf die Spiele in Neusiedl am See und natürlich viele heimische Fans.“

Lena Plesiutschnig, Spielerin win2day BVTA: „Wir konnten aus Südamerika Positives mitnehmen, hatten gute Trainingstage in Rio, wissen jetzt noch besser, wo wir ansetzen müssen. Auf den neuen Ball haben wir uns seit Jänner gut eingestellt, auch mit den Bedingungen hier sollten wir gut umgehen können. Gutem Beach Volleyball sollte also nichts im Wege stehen.“

Ronja Klinger, Spielerin win2day BVTA: „Es ist toll zu sehen, wie die Arbeit mit dem neuen Trainerteam fruchtet. Es ist aber so, dass ich mir in Rio einen Virus eingefangen habe und wir wegen dieser gesundheitlichen Situation hier leider nicht spielen können.“

Dorina Klinger, Spielerin win2day BVTA: „Wir waren sehr überrascht, wie gut es heuer gelaufen ist. Wir hatten in den USA und Brasilien über 20 Spiele. Wir sind stolz auf unsere Leistungen, der vierte Platz in La Paz war freilich ein Highlight. Ich denke, dass Damen-Finale werden hier in Neusiedl am See Tschechien und Österreich bestreiten…“

Moritz Pristauz, Spieler win2day BVTA: „Wir können mit den Leistungen zu Beginn der Saison zufrieden sein. Es ist nicht selbstverständlich, gleich beim ersten gemeinsamen Turnier eine Medaille zu machen. Ich erwarte mir in Neusiedl am See wegen des starken Teilnehmerfeldes gute Matches. Ich hoffe natürlich, dass wir als Sieger aus dem Turnier hervorgehen können. Aber – wie gesagt – die Gegner hier sind sehr gut.“

Robin Seidl, Spieler win2day BVTA: „Wir haben bisher sehr gut gespielt. Der Einstieg von win2day wertet alles auf. Die Tour hat ein sehr hohes Niveau. Das ist eine perfekte Bühne, um weiter Erfahrung zu sammeln, an unsere Grenzen zu stoßen und daraus zu lernen.“

Philipp Waller, Spieler win2day BVTA: „Wir verstehen uns sehr gut, ich denke, dass es passen wird. Ich habe gute Erinnerung an Neusiedl am See und hier auch schon gegen Julian gespielt.“

Julian Hörl, Spieler win2day BVTA: „Wir trainieren seit eineinhalb Wochen miteinander für Neusiedl am See und den Nations Cup. Wenn man ein gewisses Grundniveau hat, kann man es schaffen, schnell gut zusammenzuspielen. Meiner Schulter geht es nach einem Eingriff im November wieder sehr gut. Sie hält, hat die ersten Turnier gut überstanden – auf jeden Fall eine Verbesserung zur vergangenen Saison.“

im Auftrag des ÖVV