WHA MEISTERLIGA: Finaltickets liegen bereit

13. Mai 2022

Am Wochenende werden in der WHA MEISTERLIGA die Finaltickets vergeben. Titelverteidiger Hypo Niederösterreich ist Samstagabend (18.10 Uhr, live in ORF SPORT + und auf LAOLA1) in einer komfortablen Situation. Die Südstädterinnen gehen mit einem 8-Tore-Polster in das Halbfinalrückspiel gegen MGA Fivers. WAT Atzgersdorf muss hingegen Sonntagnachmittag (16 Uhr, LAOLA1) in seiner Heimhalle gegen SC witasek Ferlach/Feldkirchen einen 5-Tore-Rückstand wettmachen, nachdem man im ersten Duell in Kärnten der Favoritenrolle nicht gerecht werden konnte.

Hier geht’s zur ganzen Meldung auf der ÖHB-Website

PM/RED