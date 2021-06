WEV lebt im Eishockey wieder

26. Juni 2021

Trotz Hitze gibt dieser Tage der Wiener Eislauf-Verein ein Lebenszeichen von sich: Der WEV kehrt nach vielen Jahren Abwesenheit

wieder in den Eishockeysport zurück.

Monatelang wurde im WEV am Neuaufbau des Eishockeysports gearbeitet. Den Stamm der neuen WEV-Kampfmannschaft bilden zunächst Spieler der WEV-Lions. Dieser Verein, der 2014 eigens gegründet wurde, um den Namen WEV im Eishockey präsent zu halten, wird nun im WEV aufgehen. Der WEV wird an der neuen 3. österreichischen Bundesliga teilnehmen. Ziel ist ein Platz im Playoff. Die Heimspiele werden in der Erste Bank Arena gespielt, doch will man mit dem einen oder anderen Match auch auf den Heumarkt übersiedeln. Der Anfang für ein echtes Comeback ist also gemacht.