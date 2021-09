Warten hat ein Ende, Saison-Auftakt am Samstag

21. September 2021

Das Warten hat ein Ende, am Samstag erfolgt der Auftakt zur Austrian Volley League Women & Men 2021/2022. Erstmals seit mehreren Jahren kämpfen sowohl in der höchsten Spielklasse der Damen als auch der Herren wieder zehn Teams um den Titel und Top-Platzierungen. In der ersten Runde der AVL Men kommt es bereits zu zwei echten Highlights: UVC Weberzeile Ried und VCA Amstetten NÖ bestreiten das erste Bewerbsspiel im nagelneuen Raiffeisen Volleydome, der in nur fünf Monaten Bauzeit errichtet wurde, und das Hypo Tirol Volleyballteam gibt sein Comeback, kehrt nach dem Rückzug 2017 in die AVL zurück.

Die ausführliche AVL Men-Vorschau mit Statements aller Vereine sowie allen Zu- und Abgängen

Austrian Volley League Men, 1. Runde

25.09., 16:30: VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt vs. Hypo Tirol Volleyballteam

25.09., 18:00: UVC Ried/Innkreis vs. VCA Amstetten NÖ

25.09., 19:00: VBC TLC Weiz vs. Union Raiffeisen Waldviertel

25.09., 19:00: SG TJ Sokol V/Post SV Wien vs. TSV Raiffeisen Hartberg

alle Ergebnisse, Spielplan, Statistiken und die Tabelle

AVL Women: Top-Teams neu aufgestellt in Saison

Aufschlag zur Austrian Volley League Women 2021/2022! Zehn Teams starten am Samstag in den Grunddurchgang, kämpfen in 18 Runden um den Viertelfinaleinzug. Der Double-Sieger der vergangenen Saison, STEELVOLLEYS Linz-Steg, Vizemeister UVC Holding Graz und Rekordchampion VB NÖ Sokol/Post sind wieder die heißesten Titelkandidaten. Allerdings drehte sich das Transferkarussell heuer auch bei den Damen ganz gehörig, und zwar bei beinahe allen Vereinen. Umso spannender wird es zu sehen sein, wie sich die Teams zum Auftakt ihren Fans präsentieren.

Die ausführliche AVL Women-Vorschau mit Statements aller Vereine sowie allen Zu- und Abgängen

Austrian Volley League Women, 1. Runde

25.09., 16:00: UNIONvolleys Bisamberg vs. VC Tirol

25.09., 16:30: TI-wellwasser®-volley vs. PSV VBG Salzburg

25.09., 16:30: SG VB NÖ Sokol/Post vs. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt

25.09., 17:30: UVC Holding Graz vs. TSV Sparkasse Hartberg

25.09., 19:00: SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz vs. ASKÖ STEELVOLLEYS Linz-Steg

alle Ergebnisse, Spielplan, Statistiken und die Tabelle

Auch in dieser Saison werden alle AVL-Spiele via VOLLEYNET.TV-Livestream übertragen!

