Team Wiener Linien peilt 4. Finale in Folge an

4. Dezember 2019

Bereits zum 42. Mal geht am Freitag und Samstag das so traditionsreiche WFV-Hallenturnier in Szene. Gespielt wird in der Sporthalle Hopsagasse. Neben Titelverteidiger Team Wiener Linie sind aus der Regionalliga Ost auch Vorjahrsfinalist FC Mauerwerk, Toni Polsters Wiener Viktoria und der Wiener Sport-Club sowie acht Klubs aus der Stadtliga am Start. Der Wiener Fußball Verband lädt alle Fans zum vorweihnachtlichen Bandenzauber herzlichst ein. Tickets gibt es an der Tageskasse um 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Kinder und Jugendliche bis zum 15. Geburtstag haben freien Eintritt!

Team Wiener Linien zuletzt Dauergast im Finale

Bei den vergangenen zwei Ausgaben standen einander das Team Wiener Linie und der FC Mauerwerk im Finale gegenüber, wobei sich jede der beiden Ostliga-Mannschaften einmal den begehrten Pokal und den Siegerscheck sichern konnte. Man darf gespannt sein, ob diesmal wieder ein Team aus der Wiener Stadtliga den Sprung ins Endspiel schafft. Das war zuletzt im Jänner 2018 bei der 40. Auflage der Fall, als das Team Wiener Linie noch nicht der dritthöchsten Spielklasse angehörte. Ein Jahr zuvor kam zum bislang letzten Mal der Turniersieger aus der Stadtliga: das Team Wiener Linie!

Das 42. WFV-Hallenturnier steht unter dem Ehrenschutz des Sportstadtrates der Stadt Wien, Herrn Peter Hacker, und des WFV-Präsidenten, Herrn Robert Sedlacek. Stadtrat Hacker überreicht im Anschluss an das Endspiel (Samstag 15.20 Uhr) den Siegerpokal. Die Trophäe für den Torschützenkönig wird von der Firma ERIMA, Partner des WFV, gesponsert!

Hier geht’s zum Online-Spielplan!

(im Auftrag des WFV)