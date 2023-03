Seiser/Kindl/Schnetzer ohne Satzverlust ins Halbfinale

Am Samstag wurden beim CEV Snow Volleyball European Tour-Stopp in Wagrain-Kleinarl die Halbfinalisten ermittelt. Die rotweißroten Teams zeigten hervorragende Leistungen. Zwei von ihnen kämpfen am Sonntag um die Medaillen!



Trotz Schneefalls am Vormittag lieferten die 24 Teams auf den Courts bei der Bergstation “Flying Mozart“ auf 1.850 Metern Seehöhe großartige Leistungen ab. Gegen Mittag kam sogar die Sonne durch, was die Athletinnen und Athleten aus zwölf Ländern noch zusätzlich motivierte. Unter die Zuschauer:innen mischte sich auch der Präsident des Salzburger Volleyball Verbandes, Harald Spring: „Ich freue mich sehr, dass die European Tour auch heuer in Wagrain-Kleinarl gastiert. Die Athlet:innen trotzten dem schlechten Wetter zu Beginn und wurden mit aufreißendem Himmel und Sonnenschein belohnt. Sehr erfreulich für mich ist zudem, dass der für den SVV spielende Flo Schnetzer mit Moritz Kindl und Mathias Seiser im Halbfinale steht.“

Seiser/Kindl/Schnetzer blieben in ihren drei Spielen ohne Satzverlust. Im Halbfinale trifft Team Austria 1 auf Michael Burgmann, Theo Hanni und Peter Seeber aus Italien. „Das Turnier ist wieder top organisiert. Die Mitwirkenden wissen, worum es geht und auf den Courts herrscht ein ausgeglichenes Niveau. Vor einer gefüllten Tribüne zu spielen macht natürlich immer großen Spaß und wenn die Österreicher von den Besucher:innen gepusht werden, dann ist natürlich eine Medaille möglich“, erklärt Seiser, der mit Kindl amtierender Beachvolleyball-Staatsmeister ist. Auch Austria 2 (Xandi Huber/Felix Friedl/Moritz Nedetzky/Timo Hammarberg) hat sich ins Halbfinale durchgeschlagen, wo die Tschechen Jan Mrkous/Frantisek Pihera/Tadeas Trousil warten.

Bei den Damen hat es kein österreichisches Team unter die Top-4 geschafft. Als letztes verabschiedete sich Michaela Wengler/Katharina Mascherbauer/Jana Graf im Viertelfinale. Die Halbfinalpaarungen lauten Türkei (Merve Celebi/Simge Yalcin/Seray Gurle/Esra Betul Cetin) vs. Polen (Agnieszka Woloszyn, Justyna Tylutki, Karolina Kirszenstein, Michalina Tokarska) und Litauen (Lilija Firinovic/Diana Kancerevyciene/Vlada Oganauskiene) vs. Rumänien (Roxana Bacsis/Ioana Hoodi/Ioana Miu/Hana Poleac).

Am Sonntag stehen zunächst ab 9:35 Uhr die Damen- und Herren-Halbfinalduelle auf dem Programm, gefolgt von den Bronze Medal Matches. Das Damen-Finale steigt um 12:35 Uhr, das Endspiel der Herren ist um 13:20 Uhr angesetzt. Ein Match wird auf zwei Gewinnsätze (bis 15 Punkte) gespielt. Ein Team besteht aus zumindest drei Spieler:innen (Ersatzspieler:in möglich).

