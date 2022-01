Rapid und Salzburg: (Noch) unverändert ins Trainingslager

4. Januar 2022

Am Montag begann für Rekordmeister Rapid bei frühlingshaften Temperaturen die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison, die man als Fünfter – mit 21 Punkten Rückstand auf Leader Salzburg – am 11. Februar daheim im Allianz-Stadion in Angriff nehmen wird: und das gleich gegen die Champions-League-Fighter aus der Mozartstadt… Schon zuvor trifft Rapid am 5.2. im ÖFB-Cup-Viertelfinale ebenfalls daheim auf Hartberg. Dabei scheint Spannung garantiert. So wie auch bei den verschiedenen Sportwetten Anbietern.

Der Rapid-Kader blieb in der Winterpause bis dato unverändert. News gab es aber auf der Trainer- und Management-Ebene. Ex-Rapid-Profi Stefan Kulovits wird nämlich als Cheftrainer die zweite Mannschaft der Hütteldorfer übernehmen. Sportdirektor Zoran Barisic: „Er erhält vorerst einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24. Ich bin stolz, dass mit ihm ein echter Rapidler, der zudem im Trainerbereich trotz seines jungen Alters schon einige Erfahrung sammeln und seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte, unser Team verstärken wird.“ Kulovits war bei Rapid elf Saisonen (2002/03 – 2012/13) unter Vertrag und feierte dabei zwei Meistertitel (2005 und 2008). Trainererfahrung sammelte er beim SV Sandhausen in der 2. Deutschen Bundesliga. Kulovits: „Ich bin sehr stolz, dass ich nun in einer solch verantwortungsvollen Position bei meinem Verein tätig sein darf.“

Rapid-Legende Steffen Hofmann wird nicht mehr Teil der 2. Mannschaft sein, sondern den neu geschaffenen Management-Posten eines Sportkoordinators bei den Grünweißen übernehmen. Barisic: „Hofmann wird als Bindeglied zwischen Profis und zweiter Mannschaft und darüber hinaus Rapid II und unserer Akademieteams fungieren. Er wird sich auch weiter regelmäßig um unsere talentiertesten Spieler aus den diversen Mannschaften auf und abseits des Platzes kümmern und auch mich entlasten.“ Hofmann freut sich auf die neue Aufgabe: „So viel Spaß mir die Arbeit im Trainerteam von Rapid II und auch im November bei den Profis gemacht hat, sehe ich meine berufliche Zukunft doch eher im Management-Bereich. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und möchte mit meiner Arbeit einen Teil dazu beitragen, dass die Rapid-Familie einer sportlich erfolgreichen Zukunft entgegen geht.“

Rapid schlägt sein Trainingslager traditionell in der Türkei auf und wird sich vom 15. bis 26. Jänner in Belek den Feinschliff fürs Frühjahr holen. Ob dann immer noch alle Spieler dabei sind, mit denen die Wiener in die Winterpause gegangen sind, bleibt abzuwarten. Barisic kurz und bündig: „Noch ist nichts dabei, was wir akzeptieren würden.“ Das Transferfenster läuft jedenfalls noch bis 31. Jänner… Das weiß man freilich auch bei Red Bull Salzburg. Bei den Bullen hat sich transfermäßig ebenfalls noch nichts getan. Trainingsauftakt beim Meister ist am Donnerstag. Vom 15. bis 22. Jänner steht ein Trainingscamp in Marbella auf dem Programm. Nicht mit dabei sind Jerome Onguene (Kamerun) und Mohamed Camara (Mali). Beide sind beim Afrika-Cup (9. Jänner bis 6. Februar) im Einsatz. Ob sie danach auch gleich gegen Rapid eingesetzt werden?

BEC