ÖVV-WU19-Nationalteam verpasst Europameisterschaft

4. Juli 2022

Das weibliche U19-Volleyball-Nationalteam hat die Teilnahme an der Europameisterschaft Ende August/Anfang September in Skopje knapp verpasst. Die ÖVV-Auswahl von Headcoach Roland Schwab musste sich am Sonntag in Podgorica Finnland im letzten Spiel der dritten Qualifikationsrunde 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 15:25) geschlagen geben. Die Finninnen schnappten Rotweißrot noch den Gruppensieg weg und lösten damit das letzte EM-Ticket. Ein zweiter Satzgewinn hätte Kapitänin Nicole Holzinger und Co. bereits gereicht, um in der Endtabelle vor Finnland zu bleiben. Freitagabend hatte Österreich nämlich Gastgeber Montenegro 3:1 geschlagen, am Samstag auch Frankreich in vier Sätzen besiegt.

Die Meldung in voller Länge auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV