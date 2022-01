ÖVV-Teamspielerin Schmit spielt wieder in Frankreichs Ligue A auf

9. Januar 2022

ÖVV-Nationalteamaufspielerin Dana Schmit kehrte in die französische Ligue A zurück. Nachdem die 24-Jährige im November eine Bandscheibenverletzung erlitten und sich deshalb mit ihrem finnischen Verein Hämeenlinnan Lentopallokerho auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte, arbeitete sie in Wien an ihrem Comeback. Nun heuerte Schmit bei Volley Club Marcq-en-Barœul an.

Die Wienerin unterzeichnete beim Tabellenachten einen Vertrag bis Saisonende. Es ist ihr bereits fünftes Auslandsengagement nach Nawaro Straubing (GER), Volley Lugano (SUI), Volero Le Cannet (FRA) und eben Hämeenlinnan Lentopallokerho (FIN). „Da sich die erste Zuspielerin verletzt hat, war Marcq-en-Barœul auf der Suche nach einem Ersatz“, berichtet Schmit, die erst am Mittwoch zum Team stieß. „Daher gibt es auch noch nicht allzu viel zu berichten. Ich habe allerdings alle medizinischen Checks und schon zwei Trainings hinter mir. Im Kader stehen einige Südamerikanerinnen, dementsprechend temperamentvoll geht es zu.“

im Auftrag des ÖVV