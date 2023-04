Österreich bei CEV Nations Cup in Madrid mit Seidl/Pristauz und Hörl/Waller

27. April 2023

Zwei Wege führen für die Spieler:innen des „win2day Beach Volley Team Austria“ nach Paris zu den Olympischen Spielen 2024 – der eine über das FIVB Olympic-Ranking, der andere über den CEV Beach Volley Nations Cup. Dieser startet für die ÖVV-Herren mit der Preliminary Phase am 14. und 15. Mai in Madrid (Pool E). Teilnehmer sind neben Gastgeber Spanien und Österreich Litauen, Slowenien sowie Kroatien. Für Rotweißrot gehen Robin Seidl/Moritz Pristauz und die „Misch-Paarung“ Julian Hörl/Philipp Waller an den Start.

Hörls angestammter Partner Alex Horst absolviert einen Ausbildungsblock bei der Polizei, befindet sich daher in einer Turnierpause. Wallers Partner Martin Ermacora schiebt im Mai einen Athletik-Trainingsblock ein, um für die im Sommer stattfindenden World PRO Tour-Events bestens gerüstet zu sein. Bereits kommende Woche sind die beiden win2day BVTA-Nations-Cup-Duos im Einsatz. In Neusiedl fällt der Startschuss zur „win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023“. Von 5. bis 7. Mai geht im Rahmen des Surf-Opening ein MASTERS-Event (höchste nationale Kategorie) über die Bühne – die ideale Vorbereitung auf Madrid.

Die ganze Meldung auf volleynet.at!

im Auftrag des ÖVV