Niessl: „Sport-Öffnung wichtig für Gesundheit und Arbeitsplätze“

8. Dezember 2021

Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, begrüßt, dass der organisierte Sport bei den ersten Öffnungsschritten nach dem 4. Lockdown dabei ist.

Niessl: „Wir sind sehr erleichtert, dass der Vereinssport auf Basis der Vorgaben des Bundes wieder öffnen kann. Für die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, und für die vielen Arbeitsplätze in der Sportbranche ist das ein wichtiger Schritt. Dass die 2G-Regel eine zentrale Rolle spielt, war freilich zu erwarten. Ich bin davon überzeugt, dass sie unsere 15.000 Vereine mit ihren rund 1,6 Millionen Mitgliedern gut ins Vereinsleben integrieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten werden. Klar ist, dass das Virus nicht so schnell verschwinden wird, deshalb müssen wir als Gesamtgesellschaft endlich lernen, mit ihm zu leben, damit nach dem 4. Lockdown nicht vor dem 5. ist und wir nach dieser Atempause auch einmal vorsichtig durchatmen können. Österreichs Sport wird die Corona-Regeln jedenfalls weiterhin verantwortungsvoll umsetzen, aber natürlich, wie schon in der Vergangenheit, stets dann konstruktiv Kritik üben, wenn es notwendig ist. Sobald die letzte Version der neuen Verordnung vorliegt, wird sie Sport Austria begutachten und wieder alle relevanten Sport-Details rasch und verständlich aufbereiten, damit die neuen Regeln von unseren Sportvereinen in der Praxis auch richtig gelebt werden können.“

im Auftrag von Sport Austria