Neue Struktur im ÖVV-Volleyball-Nationalteambereich

Der Österreichische Volleyball Verband hat bei seinen Volleyball-Nationalteams eine Umstrukturierung vorgenommen. Die Aufgabenbereiche der Cheftrainer Roland Schwab und Radovan Gacic wurden erweitert. Damen-Teamchef Schwab übernimmt zudem die Agenden und Position des Sportdirektors von Gottfried Rath-Zobernig, der den ÖVV verlassen hat. Ziel ist die erfolgreiche Qualifikation für die Damen- und Herren-Europameisterschaft 2025, aber auch regelmäßige EM-Teilnahmen mit den Nachwuchs-Nationalteams.



„Wir haben in den vergangenen Jahren schon eine sehr gute Struktur rund um unsere Nationalteams und Leistungszentren aufgebaut. Nach dem Abgang von Gottfried Rath-Zobernig haben wir den Fokus darauf gerichtet, unsere bestehenden Ressourcen noch besser zu nutzen“, erläutert ÖVV-Präsident Gernot Leitner. „Wir haben uns daher entschlossen, Roland Schwab und Radovan Gacic enger in die Verantwortung zu nehmen – sprich den Damen-Teamchef für die Frauen-Sparte und den Herren-Teamchef für die Männer-Sparte. Die übergeordneten koordinativen Agenden werden zwischen Generalsekretär Philipp Seel, Gacic und Schwab als Sportdirektor aufgeteilt. Wir steigern so die Effizienz“, so Leitner weiter.

Schwab ist seit über zehn Jahren im ÖVV als Trainer tätig – im Erwachsenen- wie Nachwuchsbereich. Vor einem Jahr wurde der 39-jährige Saalfeldner zum Damen-Headcoach berufen. Auf Klubebene war Schwab mit Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg zwischen 2016 und 2022 höchst erfolgreich, führte die Oberösterreicherinnen u.a. zu drei Meistertiteln und ebenso vielen Cup-Siegen. „Ich werde mich im Sinne des gesamten ÖVV-Teams zu 100 Prozent einbringen, damit wir unsere Ziele auch erreichen. Ich sehe mich immer da, wo es vorwärts geht. Und die Entwicklung des österreichischen Volleyballs geht einfach stetig nach oben“, freut sich Schwab auf „neue spannende Aufgaben“.

Das neue ÖVV-Modell ist das Ergebnis sehr umfassender Evaluierungen einer bestmöglichen personellen Struktur. Mit neuen Ideen und Ansätzen in der Breite, sollen noch mehr Kinder und Jugendliche bereits an der Basis für den Volleyballsport begeistert werden. Das Entwicklungs- und Förderungsprogramm für Nachwuchs-Nationalteams wird ausgebaut und optimiert. So will der ÖVV mit seinen Top-Talenten die letzten Meter an die Spitze gehen.

ÖVV