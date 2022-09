Linz-Steg und Union Waldviertel erste AVL-Supercup-Sieger

24. September 2022

Damen-Meister Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg und ÖVV-Cupsieger VB NÖ Sokol/Post eröffneten am Samstag die neue Volleyball-Saison. In der Johann-Pölz-Halle Amstetten ging der erste AVL-Supercup über die Bühne und endete mit einem klaren Ergebnis. Die Stahlstädterinnen behielten 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) die Oberhand und sicherten sich so den Titel. Wenige Stunden später zog Union Raiffeisen Waldviertel nach. Der Double-Gewinner der vergangenen Saison kam im Duell mit Gastgeber VCA Amstetten NÖ nach Satzrückstand richtig in Schwung, setzte sich 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:15) durch und holte seinen dritten Titel 2022. Die Austrian Volley League Women & Men startet am Wochenende.

weitere Info auf www.volleynet.at

ÖVV