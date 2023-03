Leitner: „Gehen fit in die Zukunft!“

Rundes Jubiläum für den Österreichischen Volleyball Verband! Am 14. März 1953 wurde der ÖVV im Gasthaus Tallafuß in der Alserbachstraße 33 im 9. Wiener Gemeindebezirk nahe dem Franz-Josefs-Bahnhof aus der Taufe gehoben. Der ÖVV begeht also heute, Dienstag, seinen 70. Geburtstag. „Das ist ein besonderes Jubiläum“, so ÖVV-Präsident Gernot Leitner, „vor allem, wenn man bedenkt, dass wir deutlich älter sind als der Europäische Verband. Die CEV wird heuer erst 50.“

Die Gründervereine kamen allesamt aus Wien und Niederösterreich, der Wiener Meister war auch Staatsmeister. Seitdem ist freilich viel passiert. „Der Verband hat in den vergangenen sieben Jahrzehnten eine sehr gute Entwicklung genommen. Wir können positiv in die Zukunft blicken, haben wichtige Weichen gestellt“, erläutert Leitner. Die Professionalisierung schreite in allen Bereichen voran. „Das Wachstum des Verbands – was Teams, Budget und Mitarbeiter anbelangt – ist beeindruckend. Der ÖVV ist sehr gut aufgestellt und zukunftsfit. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren schöne Erfolge einfahren werden.“

Erfolge gab es natürlich auch in der Vergangenheit – vor allem nach der Jahrtausendwende zahlreich und auf allen Ebenen – im Beach Volleyball und in der Halle, bei Frauen wie Männern und im Nachwuchs. Es durften EM- und WM-Medaillen bejubelt werden, Top-Ergebnisse bei Olympischen Spielen oder auch Edelmetall in der European League. Unvergesslich sind EM-Gold durch Stefanie und Doris Schwaiger beim Heim-Event 2013 in Klagenfurt sowie Silber durch Clemens Doppler und Alex Horst bei der Weltmeisterschaft auf der Wiener Donauinsel 2017. Außerdem nahmen die ÖVV-Herren an der World League teil (Heimturnier in Linz 2017), schafften auch erstmals die EM-Qualifikation (2019). Der ÖVV holte zahlreiche weitere Top-Events nach Österreich, wie Hallen-Europameisterschaften der Männer (1999 und 2011) oder Beach-Europameisterschaften (2015 und 2021). Im Vorjahr feierte der CEV BeachVolleyball Nations Cup in Wien seine Weltpremiere. Rotweißrot schrammte bei Damen und Herren nur knapp an einer Medaille vorbei, wurde bei der ersten Team-EM zweimal Vierter.

Viele Top-Veranstaltungen 2023 in Österreich – Spezial-Aktionen geplant

Im Jubiläumsjahr sind die Volleyball-Highlights auf österreichischem Boden ganz besonders zahlreich. Ein Überblick: Noch im März gastiert die CEV Snow Volleyball European Tour in Wagrain-Kleinarl. Der April steht ganz im Zeichen der Austrian Volley League-Finalserien. Im Juni treten die Nationalteams in der CEV European Silver League an. Das Damen-Final4 geht in Graz in Szene. Beim Qualifikations-Turnier zur CEV U22 European Championship 2024 haben Ende Juli die ÖVV-Junioren in Steinbrunn Heimvorteil. Die win2day Beach Volleyball Tour PRO zieht ab Mai durch Österreich. Höhepunkt ist die Austrian Beach Volleyball Championship Anfang September in Baden, wo eine Woche zuvor auch ein FIVB World Tour Future-Event in Szene geht. Bereits Anfang August wird die Bundeshauptstadt zum Beachvolleyball-Hotspot. Mit der CEV EuroBeachVolley 2023 kehrt man nach drei Jahren Pause auf die Wiener Donauinsel zurück. Der ÖVV will mit der österreichischen Volleyballfamilie feiern, daher sind bei den diesjährigen Veranstaltungen auch mehrere Spezial-Aktionen geplant. Details zu den Events und Aktionen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Und was wünscht sich ÖVV-Präsident Leitner zum 70er? „Volleyball ist eine Weltsportart, dementsprechend schwierig ist es, ganz, ganz vorne dabei zu sein. Aber dieser Herausforderung stellen wir uns sehr gerne. Natürlich wünsche ich mir, dass sich die Arbeit von uns im Verband und unseren Athlet:innen in guten Ergebnissen widerspiegelt.“

ÖVV