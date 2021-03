Keita, Mané und Co. – Das wurde aus den Salzburg-Abgängen

11. März 2021

Neben Borussia Dortmund gehört Red Bull Salzburg zu den Top-Adressen für junge Talente in Europa. Der österreichische Serienmeister hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, wenn es um die Entdeckung und Entwicklung junger Topspieler geht. Das Scouting-System von Red Bull bringt immer wieder angehende Weltklasse-Spieler hervor. Auch wenn die enge Zusammenarbeit mit anderen Red Bull Clubs wie RB Leipzig nicht überall positiv gesehen wird, muss man den Vereinen zu Gute halten, dass sie hervorragende Arbeit in der Talent-Entwicklung betreiben. Wir schauen, wie sich die bisherigen Rekordabgänge von Red Bull Salzburg in Europas Topligen schlagen.

Naby Keita – Über Salzburg und Leipzig nach Liverpool

2014 wechselte der in Guinea geborene Mittelfeldspieler aus Frankreich für „nur“ 1,5 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg. Direkt in seiner ersten Saison avancierte er zum Stammspieler und holte mit den Bullen das Double. In der folgenden Saison bestätigte er seine Leistungen und wurde zum Spieler der Saison ausgezeichnet. Bereits damals waren große europäische Vereine an dem Mittelfeldmotor interessiert, doch RB Leipzig setzte sich durch. Auch in der Bundesliga knüpfte er nahtlos an die Erwartungen an und entwickelte sich schnell zum wichtigsten Spieler Bullen. Immer wieder wurde er mit den besten Mannschaften bei den Premier League Wetten in Verbindung gebracht. Ein Jahr vor Ende seiner Vertragslaufzeit wechselte er dann für die Leipziger Rekordeinnahme von 60 Millionen Euro zum FC Liverpool. Unter Jürgen Klopp gewann er seitdem unter anderem die Champions League die englische Meisterschaft. Auch dieses Jahr wird Liverpool wieder mit den höchsten Wettquoten zur Premier League gelistet.

Sadio Mané – Von Salzburg in die Premier League

Sadio Mané kam ebenfalls im Sommer 2014 aus Frankreich nach Salzburg. Auch der Stürmer fügte sich auf Anhieb ein und spielte sich auf die Zettel vieler europäischer Topclubs. Für knapp 15 Millionen Euro ging es nur zwei Jahre später zum FC Southampton. Auch wenn der Traditionsverein nicht unbedingt zu den Favoriten bei den Wettquoten Premier League gehört, konnte er sich hier ins Schaufenster für die großen Clubs spielen. Im Sommer 2016 schlug dann der FC Liverpool zu und verpflichtete den Senegalesen für 41 Millionen Euro. Bei den Reds gehört Mané zum Stammpersonal von Jürgen Klopp und ist bei den Premier League Wetten ebenfalls einer der Favoriten auf den besten Torschützen der Saison.

Erling Haaland – Der Karriereplan des Top-Talents

Schon in der norwegischen Liga machte das Top-Talent Erling Haaland auf sich aufmerksam. Red Bull Salzburg schien im Januar 2019 der richtige Schritt für den jungen Stürmer. In der Champions League 2019/20 gelang ihm dann der Durchbruch, als er in seinem ersten Champions League Spiel mit einem Dreierpack debütierte. Nur ein Jahr später machte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselte in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Auch beim BVB legte er gleich in seinem ersten Spiel einen Hattrick auf und schoss in seinen ersten sechs Spielen neun Treffer. Es scheint relativ sicher, dass auch Haaland früher oder später zu einem Weltklasse-Club wechseln wird. Vor allem die Topteams der Wettquoten Premier League buhlen bereits um den kommenden Superstar.

Mit Spielern wie Patson Daka, Enock Mwepu oder Sekou Koita haben die Bullen bereits die nächsten Top-Talente in der Hinterhand.

