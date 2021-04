10. April 2021

UVC Holding Graz hat sensationell auch das zweite DenizBank AG VL Men-Finalspiel gewonnen, schlug Titelfavorit SK Zadruga Aich/Dob im Raiffeisen Sportpark 3:1 (25:22, 25:15, 22:25, 26:24). Die Murstädter halten damit gegen den ÖVV-Cupsieger in der Best-of-7-Serie, die nun acht Tage pausiert, alle Trümpfe in der Hand. Das dritte Spiel steigt am 18. April in der JUFA-Arena Bleiburg. ORF Sport+ überträgt wieder ab 20:15 Uhr live. Ganze Meldung

im Auftrag des ÖVV