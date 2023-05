European Silver League: Vorbereitung der ÖVV-Teams läuft auf Hochtouren

23. Mai 2023

Es geht wieder los! Die Nationalteams des ÖVV befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die CEV European Silver League 2023, die für die Damen am 27. Mai in Nordmazedonien beginnt. Die Herren-Nationalmannschaft gastiert in ihrem ersten Spiel am 31. Mai in Georgien. Der Juni steht dann ganz im Zeichen der Heim-Events und 70 Jahre ÖVV! Los geht es im Raiffeisen Volleydome Ried (3. Juni) und im Multiversum Schwechat (14. Juni), wenn ÖVV-Damen und ÖVV-Herren im Doppelpack zu sehen sind! Die Damen spielen noch ein weiteres Mal im Multiversum (17. Juni). Den Schlusspunkt setzt das große Silver-League-Final-4 Women im Raiffeisen Sportpark Graz (24./25. Juni)!

Derzeit bereiten sich beide ÖVV-Teams im VIVA Landessportzentrum Steinbrunn vor. „Als Trainingspartner bzw. Testspielgegner stehen auch internationale Teams zur Verfügung. „Viele Mannschaften, die eine Europa-Tour absolvieren, kommen am Flughafen Schwechat an. Da liegt unser Nationalteam-Stützpunkt natürlich sehr günstig. Die Bedingungen sind hier perfekt, um internationale Teams einzuladen, da auch die Unterbringungs-Möglichkeiten gegeben sind. Diesmal haben wir die Damen-Nationalmannschaft Taiwans und ein US-College-Team hier“, erläutert ÖVV-Sportdirektor und -Damen-Teamchef Roland Schwab. Dank einer Kooperation mit dem slowenischen Volleyball Verband habe man außerdem die Möglichkeit, in Maribor Testspiele zu bestreiten.

Damen: Final-4 in Graz, Golden League als Ziel

Die Vorfreude auf die European League-Heimspiele ist auch bei Schwab bereits groß. „Dass wir heuer zusätzlich das Damen-Final-4 ausrichten, ist ein starkes Zeichen für den Volleyball-Sport in Österreich“, so der Sportdirektor. Als Gastgeberinnen sind die ÖVV-Damen in Graz fix dabei und wollen vor Heimpublikum natürlich überzeugen. Schwab: „Ziel muss es sein, dass Finale zu erreichen und um den Aufstieg in die Golden League zu spielen. Unser Kader besteht aus jungen und arrivierten Spielerinnen, die heuer zu einer homogenen Einheit zusammenwachsen werden. Die Verschmelzung ist voll im Gange.“

CEV European Silver League Women

Herren-Team setzt auf junge „Wilde“, Pause für die Routiniers

Bei den Männern sollen sich in der European League diesmal die jungen „Wilden“ profilieren. „Die regelmäßigen Teilnahmen an Nachwuchs-Europameisterschaften in den vergangenen Jahren beweisen, dass hinter den erfahrenen Stammkräften eine Generation mit sehr viel Potenzial nachkommt. Diese jungen und hungrigen Spieler sollen in einem Jahr mit unseren arrivierten eine schlagkräftige Truppe bilden und die EM-Qualifikation in Angriff nehmen“, erklärt Sportdirektor Schwab die mit den Routiniers vereinbarte Vorgehensweise.

CEV European Silver League Men

Der Ticketverkauf für die Heimspiele hat schon im April begonnen. Anlässlich der “70 Jahre ÖVV“-Feierlichkeiten gibt es in Ried, Schwechat und Graz eine spezielle Rabattaktion für Fan- und Vereinsgruppen ab sechs Personen (Reservierung unter gruppen@ticketmaster.de). „Wir freuen uns auf tolle Events an einigen der besten Volleyball-Spielorte in Österreich“, so ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel.

CEV European Silver League 2023

Gruppenspiele

27.05., 20:15 Uhr Damen: Nordmazeedonien vs. Österreich (Skopje)

31.05., 15:00 Uhr Herren: Georgien vs. Österreich (Tiflis)

31.05., 16:00 Uhr Damen: Estland vs. Österreich (Tartu)

03.06., 14:00 Uhr Damen: Österreich vs. Lettland (Raiffeisen Volleydome Ried)

03.06., 17:30 Uhr Herren: Österreich vs. Ungarn (Raiffeisen Volleydome Ried)

10.06., 15:00 Uhr Damen: Lettland vs. Österreich (Riga)

10.06., 16:00 Uhr Herren: Ungarn vs. Österreich (Budapest)

14.06., 17:00 Uhr Herren: Österreich vs. Georgien (Multiversum Schwechat)

14.06., 20:15 Uhr Damen: Österreich vs. Estland (Multiversum Schwechat)

17.06., 17:00 Uhr Damen: Österreich vs. Nordmazedonien (Multiversum Schwechat)

Final-4-Turnier Women (Raiffeisen Sportpark Graz)

24.06., 17:30 Uhr: Halbfinale 1

24.06., 20:15 Uhr: Halbfinale 2

25.06., 17:30 Uhr: Spiel um Platz 3

25.06., 20:15 Uhr: Finale

ÖVV-Kader CEV European Silver League 2023

Damen

Nicole Holzinger (23.08.2005) – ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt

Tamina Huber (05.03.1994) – Avarca de Menorca/ESP

Anna Bajde (08.12.1994) – Volero Le Cannet/FRA

Marie Bruckner (15.08.2004) – UVC Holding Graz

Aida Mehic (27.03.2001) – HAOK Mladost Zagreb/CRO

Emma Hohenauer (22.09.2005) – Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg

Bojana Ubiparip (24.07.2002) – Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg

Julia Trunner (05.08.2005) – VB NÖ Sokol/Post

Monika Chrtianska (18.11.1996) – Charleroi Volley/BEL

Victoria Deisl (13.11.1999) – VK Dukla Liberec/CZE

Lina Hinteregger (18.12.2004) – VC Kanti Schaffhausen/SUI

Kora Schaberl (03.10.1998) – Haro Rioja Voley/ESP

Anna Oberhauser (19.08.1998) – UVC Holding Graz

Anamarija Galic (07.01.2001) – Bartoccini Fortinfissi Perugia/ITA

Nina Nesimovic (08.11.1996) – Bahcelievler Belediyespor/TUR

Elisa Caria (02.11.2003) – TI-Rowa-Moser-volley

Lorena Brandhofer (12.09.2004) – ASKÖ Volksbank Purgstall

Larisa Micic (17.01.2005) – VB NÖ Sokol/Post

Headcoach: Roland Schwab

Herren

Max Thaller (13.12.1993) – TSV Raiffeisen Hartberg

Samuel Müller (30.12.2003) – Union Raiffeisen Waldviertel

Richard Hensel (27.02.2004) – TSV Raiffeisen Hartberg

Stefan Mülleder (07.02.2005) – UVC Holding Graz

Sebastian Sablatnig (06.05.2002) – UVC Holding Graz

Clemens Ecker (25.12.2000) – HAOK Mladost Zagreb/CRO

Michael Czerwinski (07.09.2003) – VCA Amstetten NÖ

Benedikt Sablatnig (01.01.2005) – UVC Holding Graz

Noel Krassnig (30.09.2002) – SK Zadruga Aich/Dob

Niklas Etlinger (03.08.1999) – UVC McDonald’s Ried

Lukas Glatz (05.01.2005) – TSV Raiffeisen Hartberg

Jonas Mürzl (21.11.2003) – UVC McDonald’s Ried

Tobias Willimek (29.12.2005) – VV Döbling

Jacob Kitzinger (21.08.2003) – SK Zadruga Aich/Dob

Julian Zehner (25.01.2004) – UVC Holding Graz

Headcoach: Radovan Gacic

