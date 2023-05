Dinamo Helfort und Austria XIII am Mittwoch um Wiener Landescup-Titel

Am Mittwoch (19:30 Uhr) stehen einander im 33. Wiener Landescup-Finale SV Dinamo Helfort und Austria XIII Auhof Center im Ernst-Happel-Stadion gegenüber. Es ist das zweite Duell der beiden Stadtligisten in wenigen Tagen. Erst am vergangenen Samstag setzte sich Helfort in der 26. Meisterschaftsrunde 3:0 durch.

Austria XIII steht zum bereits sechsten Mal im WFV-Cup-Finale, gewann 2018 gegen Wiener Viktoria den Titel. Helfort erreichte einmal das Endspiel, unterlag 1996 Prater SV.

LINK ZUM LIVESTREAM

Die Trainer-Stimmen zum Finale

Stefan Coric, SV Dinamo Helfort: „Wir sind seit 24 Spielen – Meisterschaft, Cup und Vorbereitung – ungeschlagen. Dennoch glaube ich nicht, dass es einen Favoriten gibt. Ein Cup-Finale ist doch besonders, die Psyche spielt sicher eine Rolle. Leider wird uns mit Zlatan Sibcic ein wichtiger Spieler fehlen. Er war allerdings auch schon in den vergangenen Partien nicht dabei, wir sind also darauf eingestellt.“

Michael Keller, Austria XIII Auhof Center: „Helfort ist die beste Mannschaft im Frühjahr und daher Favorit. Sie haben viel Qualität und Selbstvertrauen. Wir werden voll dagegenhalten müssen, um bestehen zu können. Das Meisterschaftsduell am Samstag war für mich durchaus erkenntnisreich. Wir müssen uns am Mittwoch etwas zutrauen, bietende Chancen auch nützen. Wichtige Spieler, die zuletzt verletzt waren, sind zurück. Ihnen fehlt aber noch Spielpraxis. Unser Kader ist jedenfalls besser als am Samstag.“

Vor dem Wiener Landescup-Finale (19.30 Uhr) findet am Mittwoch im Happel-Stadion das Endspiel im DSG-Cup zwischen Sektion Westside und Spice Balls statt. Anpfiff ist 17.15 Uhr.

WFV-Cup 2022/2023, Finale