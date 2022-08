„Bewegung und Sport in allen Bereichen der Schule fördern“

19. August 2022

Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Sport ist. „Und zwar nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für die psychische Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt“, betonte Bildungsminister Martin Polaschek anlässlich seines Besuches im ASVÖ-Camp in Prein an der Rax. Im ASVÖ-Camp wurde 30 Kindern eine Vielzahl an abwechslungsreichen sportlichen Aktivitäten – von der Fußballchallenge bis zur Kinder-Olympiade – angeboten. Von diesem umfangreichen Angebot überzeugten sich auch Sport Austria-Präsident Hans Niessl und ASVÖ-Präsident Christian Purrer.

DREI-SÄULEN-MODELL FÜR MEHR BEWEGUNG

Bewegung und Sport sollen in allen Bereichen der Schule einen gebührenden Platz finden. „Unser Ziel ist, dass Bewegung einerseits im Unterricht, aber auch darüber hinaus täglich Platz hat. Daher haben wir ein Drei-Säulen-Modell entwickelt, das im Schuljahr 2022/23 in 9 Pilotregionen ausgerollt wird.“ Die erste Säule besteht darin, dass Bewegung in allen Bereichen in der Schule gefördert werden soll. „Das bedeutet auch, dass Bewegung in den Pausen und im Unterricht zur Aktivierung und Koordination eingebaut werden soll“, erklärte Bundesminister Polaschek.

Die zweite Säule beinhaltet zusätzliche Bewegungseinheiten durch externe Bewegungscoaches der Sportverbände. Die dritte Säule besteht aus zielgerichteten Zusatzangeboten, die in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten angeboten werden können.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Wie wichtig Sport und Bewegung für Körper, Geist und Seele sind, haben die negativen Auswirkungen der Corona-Lockdowns drastisch vor Augen geführt. Noch immer erfüllen aber 80 % der Kinder und Jugendlichen in Österreich nicht die WHO-Vorgabe von einer Stunde Bewegung am Tag. Die tägliche Bewegungseinheit, die ab diesem Schuljahr in Modellregionen aller Bundesländer eingeführt wird, liefert dazu einen wesentlichen Beitrag. Der organisierte Sport wird mit seinen qualifizierten Bewegungscoaches der Sportvereine ein starker Partner für die Schulen sein.“

Christian Purrer, Präsident des Allgemeinen Sportverbandes Österreichs (ASVÖ), stellt fest: „Durch die Erhöhung der Sporteinheiten – Tägliche Bewegungseinheit – an den österreichischen Schulen schaffen wir gemeinsam ein gesünderes und bewegteres Umfeld für unsere Kinder und Jugendlichen. Sport wirkt sich sowohl auf die physische als auch die psychische Gesundheit positiv aus und trägt maßgeblich zu einer erhöhten Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit bei.“

im Auftrag von Sport Austria