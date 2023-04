Austria XIII und Dinamo Helfort im WFV-Cup-Finale

Austria XIII Auhof Center und SV Dinamo Helfort stehen im Endspiel des WFV-Cup 2022/2023. Der Titel wird auch heuer im Ernst-Happel-Stadion vergeben. Finaltermin ist der 24. Mai!



Das Team von Trainer Michael Keller löste bereits am 12. April durch einen 3:2 (0:0)-Heimerfolg über Hellas Kagran das Finalticket. Mittwochabend qualifizierte sich Helfort für den Showdown im Prater-Oval, setzte sich bei LAC-Inter 3:1 (2:1) durch. Agron Mala (6.) per Freistoß und Mahmud Imamoglu (18.) brachten die Gäste gegen den Außenseiter auf Kurs. Knapp vor der Pause gelang Mattias Wallner (43.) der Anschlusstreffer. Ivan Grozdanovic (70.) sorgte schließlich für die Vorentscheidung zu Gunsten von Helfort.

Somit stehen einander am 24. Mai zwei Stadtliga-Teams gegenüber. Helfort ist Tabellenfünfter zwei Plätze vor Austria XIII. Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen gingen an die Truppe von Michael Keller. Im Herbst gewann Austria XIII durch frühe Tore von Benedikt Martic und Stefan Nemetz daheim 2:0. Das Rückrunden-Duell steigt am 20. Mai, also nur vier Tage vor dem WFV-Cup-Finale.

Im Wiener Fußballcup konnte Austria XIII schon mehrmals für Furore sorgen. Der Verein aus dem 14. Bezirk steht bereits zum sechsten Mal im Endspiel. Den Titel gewann man allerdings nur einmal – 2018 mit 4:3 über Wiener Viktoria. Vor einem Jahr zog Austria XIII im Finale gegen FC Stadlau 0:3 den Kürzeren. Helfort stand erst einmal im WFV-Cup-Endspiel, verlor 1996 gegen Prater SV.

WFV-Cup 2022/2023, Halbfinale

12.04., 18:30: Austria XIII Auhof Center vs. Hellas Kagran 3:2 (0:0)

Tore: Stefan Nemetz (47.), Armin Horschinegg (54.), Benedikt Martic (77.) bzw. Jasmin Delic (70.), 3:2 Nuh Nazli (P/90+4)

19.04., 18:45: LAC-Inter vs. SV Dinamo Helfort 1:3 (1:2)

Tore: Mattias Wallner (43.) bzw. Agron Mala (6.), Mahmud Imamoglu (18.), Ivan Grozdanovic (70.)

Weg ins Finale

Austria XIII Auhof Center:

HF: 3:2 gegen Hellas Kagran

VF: 2:1 bei 1.Simmeringer SC

AF: 3:2 gegen SV Wienerberg 1921

3. Rd.: 8:0 gegen Liesing ASK

2. Rd.. 5:0 bei KSC/FCB Donaustadt

SV Dinamo Helfort:

HF: 3:1 bei LAC-Inter

VF: 1:0 gegen SV Gerasdorf Stammersdorf

AF: 7:0 gegen 1980 Wien

3. Rd.: 3:0 bei Maccabi Wien

Finale am 24. Mai im Ernst-Happel-Stadion

alle Ergebnisse, der Spielplan und Statistiken