„Wir vertrauen, dass nächste Regierung Potenzial des Sports erkennt“

23. Januar 2025

Im Rahmen des großen Neujahrsempfangs der Bundes-Sportorganisation Sport Austria im „Haus des Sports“ betonte Sport Austria-Präsident Hans Niessl am Mittwochabend angesichts der laufenden Regierungsverhandlungen die Bereitschaft des Sports, auch mit der nächsten Bundesregierung konstruktiv zusammenarbeiten zu wollen und informierte über ein Schreiben an die Parteiobmänner Herbert Kickl (FPÖ) und Dr. Christian Stocker (ÖVP). In diesem wird eindringlich auf die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft und auf die Notwendigkeit der Umsetzung des 9 Punkte-Programm des Sports hingewiesen.

Da im Zuge der bekanntgegebenen Budgetkonsolidierung auch Kürzungen im Sportbereich erwähnt wurden, hat sich Sport Austria am Mittwoch in einem vom Präsidium unterzeichneten Schreiben an die Chefverhandler Herbert Kickl (FPÖ) und Dr. Christian Stocker (ÖVP) gewandt. Niessl: „In diesem Brief weisen wir eindringlich darauf hin, was Spitzen- und Breitensport als Tandem für die Gesellschaft leisten und dass Investitionen in den Sport immer mehrfach zurückkommen: Sport ist Gesundheitsmotor, Sport ist Wirtschaftsmotor und Sport ist natürlich auch Integrationsmotor! Wir vertrauen der nächsten Bundesregierung, dass sie das Potenzial des Sports erkennt und es auch zu nützen versteht.“ Insbesondere die Absicherung der Sport-Finanzierung, Prävention statt Rehabilitation, Bürokratieabbau, die weitere Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit und eine Sportstättenoffensive seien Gebote der Stunde, schloss der Sport Austria-Präsident.

Wie der Sportstättenbau aktuell neu gedacht wird und ins moderne Leben integriert werden kann, erläuterte den zahlreich erschienen Vertreter:innen des Sports der international renommierte österreichische Architekt Harald Fux (u.a. Stadion Linz). Fux führt zusammen mit Christine Diethör das Studio RAUM + in Wien und ist Präsident des IAKS Österreich (Verband für Sport- und Freizeitanlagen). Er tritt für das Überdenken der tradierten, überwiegend normgebundenen Sportstätten ein und betont, „dass es für die Sportstätten von morgen auch Konzepte für morgen“ brauche. „Die Bedeutung der Gestaltung und des Wohlfühlens in Sport- und Bewegungsstätten“ seien dabei besonders wichtig. In seinem Vortrag zeigte er, wie in Hamburg ein Active City Modellstadtteil entsteht und wie er hier Impulse und Fachexpertise einbringt. Anhand von Beispielen in Kanada und Australien demonstrierte er außerdem, wie Spitzensportinfrastruktur mit Gemeinschaftseinrichtungen einher geht und die Gesellschaft verbindet. Wichtige Denkanstöße für eine in Österreich dringend nötige Sportstättenoffensive zum Abschluss des Neujahrsempfangs – des großen Get-together der österreichischen Sportfamilie.

