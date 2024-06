Sport Austria-Präsident Hans Niessl strebt 2. Amtszeit an!

13. Juni 2024

Hans Niessl, seit November 2019 Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria und damit höchster Vertreter des österreichischen Sports, hat heute, Donnerstag, im Rahmen des SPORT AUSTRIA SUMMIT – Sommerfests im Wiener Volksgarten Club seine Kandidatur für eine 2. fünfjährige Amtszeit angekündigt. Die Wahl findet bei der nächsten Sport Austria-Generalversammlung im November dieses Jahres statt.

Zunächst bedankte sich Niessl bei der amtierenden Bundesregierung, insbesondere bei Sportminister Werner Kogler und Finanzminister Magnus Brunner, für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren: „Wir haben viel diskutiert und auch viel erreicht! Mit der dringend nötig gewesenen Anhebung der Besonderen Bundes-Sportförderung von 80 auf 120 Millionen Euro ist geradezu Historisches gelungen! Dafür möchte ich nochmals im Namen des österreichischen Sports herzlich danken.“

Dennoch, so der Sportpräsident weiter, warte freilich noch eine Menge Arbeit. Niessl: „Wir haben in den vergangenen fast fünf Jahren viel auf den Weg gebracht , um aber aus dem Sportland Österreich eine Sportnation zu machen, braucht es noch mehr.“ Deshalb habe Sport Austria mit den Dach- und Fachverbänden bereits ein 9-Punkte-Programm für die nächste Bundesregierung ausgearbeitet und dieses auch schon vorgestellt. Niessl: „Für die Umsetzung dieses Programms möchte ich mit vollstem Einsatz kämpfen. Ich bewerbe mich deshalb für eine 2. Amtszeit! Wir brauchen eine Sportstättenoffensive, wir brauchen mehr Bewegungs-Prävention statt Rehabilitation. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für unsere Sportler:innen und wir brauchen ein Umdenken hin zu Sport und Bewegung als Teil eines positiven Lebenskonzepts zum Wohle der Bevölkerung! Zusammen mit unseren 2 Millionen Sportvereinsmitgliedern können wir das auch schaffen: Gemeinsam können wir aus Österreich tatsächlich eine Sportnation machen und damit auch die Lebensqualität der Menschen erhöhen! Dafür möchte ich mich in einer weiteren Amtszeit stark machen!“

Niessl dankt Sport- und Finanzminister

Sportminister Kogler und Finanzminister Brunner erhielten von Niessl als Dank und Anerkennung für ihre Arbeit für den Sport spezielle Holzskulpturen, die die Vielfalt des Sports widerspiegeln, gestaltet von den Künstlern von „Glemmart“. Danach nützten rund 300 Festgäste aus den Bereichen Sport, Politik und Wirtschaft – unter ihnen Innenminister Gerhard Karner sowie die Sportsprecher:innen Petra Steger, Agnes Sirkka Prammer und Christoph Zarits – das Sommerfest zu einem angeregten Austausch.

„Das Sommerfest von Sport Austria zählt zu den größten gesellschaftlichen Ereignissen des Sportjahres. Es ist Ort der Begegnung, der Vernetzung, aber auch der Ort, um Danke zu sagen – für die anhaltend gute Zusammenarbeit und die Beharrlichkeit, mit der sportrelevante Themen von Präsident Niessl und seinem Team verfolgt werden“, so Vizekanzler und Sportminister Kogler.

Finanzminister Brunner: „Der Sport spielt eine entscheidende Rolle als Bindeglied in unserer Gesellschaft. Es ist unser Ziel, dieses große Potential bestmöglich zu fördern. Ich freue mich, dass wir durch die Erhöhung der Besonderen Bundessportförderung auf 120 Mio. dazu beitragen konnten, die notwendigen Rahmenbedingungen zu verbessern. Mein Dank gilt Sport Austria für die stets professionelle und konstruktive Zusammenarbeit.“

Kooperation mit SVS

Im Rahmen der Veranstaltung traf Sport Austria-Präsident Niessl auch mit Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), zusammen: Das Fit Sport Austria-Qualitätssiegel für gesunde Bewegung und Sport der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION kooperiert mit der SVS. Durch diese Kooperation können sich Selbständige – ganz nach dem Motto mehr Prävention statt Rehabilitation – bei Teilnahme an diversen Gesundheitssport-Angeboten den begehrten SVS-Gesundheitshunderter sichern.

Expert:innentagung

Ebenfalls am Donnerstag fand im Palais Berg die Sport Austria-Expert:innentagung 2024 statt. Titel: „Generation in Aktion: Die Zukunft des Sports in den Händen der Jugend“. In einer Welt der raschen Veränderungen und zunehmender Digitalisierung spielt die Jugend eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft – auch im Bereich des Sports. Bei der Tagung wurde die Bedeutung dieses Zusammenhangs unterstrichen und die Teilnehmer:innen inspiriert, die Herausforderungen und Chancen, die damit einhergehen, anzugehen. Die Tagung war gleichzeitig der Startschuss für die #BeActive Youth Labs. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die Nachhaltigkeit im österreichischen Sport zu stärken und Sportakteur:innen durch kreative Lösungsansätze zu unterstützen.

Sport Austria