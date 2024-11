SPORT AUSTRIA: Hans Niessl mit überwältigender Mehrheit als Präsident bestätigt!

7. November 2024

Die Generalversammlung der Österreichischen Bundes-Sportorganisation Sport Austria hat Landeshauptmann a.D., Hans Niessl, heute, Donnerstag, in geheimer Wahl in seinem Amt als Sport Austria-Präsident mit 111 Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen (99,1 Prozent) bestätigt. Erforderlich war eine 2/3-Mehrheit. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Der Sport Austria-Präsident ist das Oberhaupt des organisierten Sports in Österreich und ehrenamtlich tätig.

Als Vizepräsident für Leistungs- und Spitzensport wurde bei der Generalversammlung in Wien Thomas Reichenauer gewählt. Der Präsident des Ringsportverbandes tritt damit die Nachfolge von Michael Eschlböck an. Eschlböck, Präsident des Amercian Football Bundes, hat nicht mehr kandidiert.

Vizepräsident für Breitensport ist SPORTUNION-Präsident Peter McDonald. Die Präsidenten der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION wechseln einander in dieser Funktion jährlich ab. McDonald übernahm von Christian Purrer (ASVÖ).

Im Rahmen der Generalversammlung, die auch Sportminister Werner Kogler besuchte, wurde der Österreichische Cheerleading und Cheerdance Verband (ÖCCV) als 69. Vollmitglied einstimmig aufgenommen.

Präsidium

Präsident: Hans Niessl

Vizepräsident für Leistungs- und Spitzensport: Thomas Reichenauer (Österreichischer Ringsportverband ÖRSV)

Vizepräsident für Breitensport: Peter McDonald (SPORTUNION)

Geschäftsführer: Gerd Bischofter

Erweitertes Präsidium

Präsident: Hans Niessl

Vizepräsident für Leistungs- und Spitzensport: Thomas Reichenauer (Österreichischer Ringsportverband ÖRSV)

Zwei weitere Vertreter Leistungs- und Spitzensport: Hannes Dinböck (Österreichischer Faustballbund ÖFBB) und Harald J. Mayer (Österreichischer Radsportverband ÖRV)

Vizepräsident für Breitensport: Peter McDonald (SPORTUNION)

Zwei weitere Vertreter Breitensport: Hermann Krist (ASKÖ) und Peter Reichl (ASVÖ)

Nominierter des Österreichisches Olympisches Comité (OÖC): Florian Gosch

Nominierter des Österreichischer Behindertensportverband (ÖBSV): Julian Hadschieff

Nominierte des Österreichisches Paralympisches Committee (ÖPC): Maria Rauch-Kallat

Nominierter der Special Olympics Österreich (SOÖ): Laurenz Maresch

i. A. v. Sport Austria