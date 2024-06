ÖVV-Präsident Gernot Leitner einstimmig wiedergewählt

8. Juni 2024

In der Generalversammlung des Österreichischen Volleyball Verbands am Freitag in Amstetten wurde ÖVV-Präsident Gernot Leitner einstimmig für die nächsten zwei Jahre bestätigt. Neben der Wahl des Vorstands standen auch Statutenanpassungen auf der Agenda. Es gibt nun einen 1. Vizepräsident/Präsident Stellvertreter. Diese Funktion nimmt Michael Horvath wahr. Weiters wurden Anpassungen auf Basis der Good Governance-Initiative im ÖVV vorgenommen.

ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Es ist natürlich eine Ehre, einstimmig – mittlerweile zum fünften Mal – gewählt zu werden. Wir haben gut gearbeitet, sind finanziell stabil, sportlich erfolgreich, aber natürlich geht immer mehr. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre und bin zuversichtlich, dass wir weitere Meilensteine setzen werden!“

Neu im Vorstand ist Viktoria Mair (Vizepräsidentin Beach Volleyball), Max Thaller (Vizepräsident Spieler:innen-Vertretung) kehrte in den Vorstand zurück.

ÖVV-Vorstand (2024 bis 2026)

Präsident: DI Gernot LEITNER

1. Vizepräsident / Stellvertretender Präsident: MICHAEL HORVATH

Vizepräsident Verwaltung und Finanzen: MARKUS PETSCHE

Vizepräsident Vertreter Landesverbände: CHRISTIAN MAIRHOFER

Vizepräsidentin Beachvolleyball: VIKTORIA MAIR

Vizepräsident Bundesligen: FREDERICK LAURE

Vizepräsident Spieler:innen-Vertretung: MAX THALLER

i. A. d. ÖVV