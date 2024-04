HYPO TIROL kämpft sich in Finalserie gegen TSV Hartberg

Titelverteidiger HYPO TIROL Volleyballteam steht erneut in der powerfusion VL Men-Finalserie, trifft in dieser auf TSV Raiffeisen Hartberg. Der Weg dorthin war allerdings gar kein einfacher. Im vierten Halbfinalduell mit SK Zadruga Aich/Dob Samstagabend in der JUFA-Arena Bleiburg mussten die Innsbrucker einen 2-Satz-Rückstand aufholen und im Tie-Break fünf Matchbälle abwehren. Nach 135 Minuten beendete schließlich ein Block von Milan Jovanovic das Spiel – 26:28, 19:25, 25:13, 25:18, 21:19. Die “Best-of-7“-Finalserie beginnt am 10. April. ORF SPORT + zeigt alle Spiele ab 20:15 Uhr live.

