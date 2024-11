Großer Partner-Tausch bei Beach-Herren

11. November 2024

Für viele der besten österreichischen Beach Volleyballer ist eine intensive Saison schon zu Ende, für andere dauert sie noch wenige Wochen an. Weichen für die Zukunft wurden bereits gestellt, schließlich steht man vor dem nächsten Olympiazyklus. Und das Partnerkarussell drehte sich bei den Männern gewaltig.



Nach den Sommerspielen in Paris wurde seitens des Verbandes viel evaluiert und der Prozess der Team-Zusammenstellungen gemeinsam mit dem ÖVV-Führungsgremium, den Coaches und den Spielern durchgegangen. Das Ergebnis: Es blieb fast kein Stein auf dem anderen. Das Ziel formuliert Männer-Headcoach Martin Olejnak so: „Wir wollen 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles mit zwei starken Teams um Top-Platzierungen kämpfen.“

