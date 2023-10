Fußball-Österreich feiert die EM-Quali

17. Oktober 2023

Man muss dem österreichischen Fußball-Nationalteam gratulieren, ebenso Teamchef Ralf Rangnick: Letztlich hat in Baku ein mühsam erkämpftes 1:0 (Sabitzer-Elfer) gegen Aserbaidschan gereicht, um sich endgültig für die nächstjährige EURO in Deutschland zu qualifizieren und damit zum dritten Mal in Folge an einer Europameisterschaft teilzunehmen. In der ÖFB-Kabine wurde gefeiert, für den Teamchef gab es während der Pressekonferenz eine Bierdusche seiner Spieler. Und die TV-Experten sprachen bereits vom EM-Viertelfinale. Abwarten. Obwohl: Unter Rangnick scheint vieles möglich…