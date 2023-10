14. Oktober 2023

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien sicher viel gelernt. Sie hat Moral bewiesen, aber sie kann eben nicht alle Ausfälle kompensieren. Mit dieser Einstellung sollte ein Erfolg in Aserbaidschan möglich sein. Und dann wäre das Ticket für die EM in Deutschland gelöst. Österreich hat gegen Belgien nicht enttäuscht, obwohl das Wunschergebnis ausgeblieben ist. In Baku sollte also die EM-Sonne lachen. Rotweißrot hätte sich das verdient.