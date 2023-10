18. Oktober 2023

Am 26. Oktober geht mit der gemeinsamen Aktion des ORF, des organisierten Sports und des Sportministeriums „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ die Bewegungsinitiative „50 Tage Bewegung“ mit einem großen Bewegungstag in ganz Österreich zu Ende: Welche Bewegungsangebote wird es dabei geben, welche vom organisierten Sport umgesetzte Bewegungsinitiativen gibt es sonst noch und wie wichtig sind solche Projekte für die Gesundheit der Bevölkerung und das Gesundheitsbudget? Das wurde heute, Mittwoch, im Haus des Sports in Wien von Sport Austria-Präsident Hans Niessl, ORF-Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility Pius Strobl, ASKÖ-Präsident Hermann Krist, ASVÖ-Präsident Christian Purrer und SPORTUNION-Präsident Peter McDonald erörtert.

Die Kernbotschaft des organisierten Sports: „Die heimische Gesundheitspolitik muss Bewegung und Sport endlich als wichtigen Teil der Prävention mitdenken! Aus den vielen qualitativ hochwertigen Bewegungs-Initiativen, -Angeboten und -Projekten des organisierten Sports müssen flächendeckende, koordinierte Programme der Gesundheitspolitik werden. Dafür wäre der organisierte Sport der logische Dienstleistungspartner.“

Es wäre höchst an der Zeit, gegenzusteuern: Inzwischen betragen die Kosten von körperlicher Inaktivität in Österreich 2,4 Mrd. Euro jährlich! Dem nicht genug, sinkt auch die Zahl der gesunden Jahre… Mehr Bewegung wäre ein wichtiger Hebel, um eine Schubumkehr auszulösen.

