Dritter WM-Titel fÃ¼r Mountainbikerin Mitterwallner

23. September 2024

Mona Mitterwallner kürte sich am Sonntag zum dritten Mal zur UCI MTB-Marathon-Weltmeisterin. Das WM-Rennen in Snowshoe in West Virginia (USA) ging über 104 Kilometer und 1.899 Höhenmeter. Die 22-jährige Tirolerin siegte in 5:15,06 Stunden 26 Sekunden vor der Short Track-Weltmeisterin Sina Frei (SUI). Bronze gewann Candice Lill (RSA) vor Olympiasiegerin Jolanda Nef (SUI) und der zweiten Österreicherin Laura Stigger. „Ich bin so erleichtert, dass es endlich in dieser Saison geklappt hat. Das Jahr war sehr herausfordernd. Trotz harter Arbeit kam nicht viel raus, ich fuhr von einer Enttäuschung zur nächsten. Dass ich heute mein drittes WM-Gold im Marathon schaffte, ist eine riesige Erleichterung“, so Mitterwallner.

PM/RED