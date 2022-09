Zadruga Aich/Dob erreicht zweite CEV Champions League-Runde

27. September 2022

Zadruga Aich/Dob ist in die zweite Runde der CEV Champions League eingezogen. Die Kärntner gewannen Dienstagabend in der JUFA Arena in Bleiburg das Rückspiel gegen Budva aus Montenegro in vier Sätzen (37:35, 25:27, 25:21, 25:18). Vor einer Woche hatte Aich/Dob einen unerwarteten 3:0-Auswärtserfolg einfahren können. Der nächste Gegner ist der finnische Meister Ford Levoranta Sastamala. Das erste Aufeinandertreffen steigt bereits am kommenden Dienstag in Bleiburg. Zuvor erfolgt der AVL-Auftakt. Aich/Dob gastiert am Samstag beim UVC McDonald’s Ried.

Hier geht’s zur Meldung auf volleynet.at

ÖVV