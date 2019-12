WFV-Hallenturnier: Ostliga gegen Stadtliga im Viertelfinale

6. Dezember 2019

Die Viertelfinalisten des traditionsreichen WFV-Hallenturniers stehen fest. Die Zuschauer erlebten am Freitag in der Sporthalle Hopsagasse zwölf sehr interessante Gruppenspiele. Insgesamt fielen 61 Tore, 5,083 pro Match. Die 42. Auflage wird am Samstag ab 11 Uhr fortgesetzt. In allen Viertelfinalbegegnungen steht ein Regionalligateam einer Mannschaft aus der Wiener Stadtliga gegenüber. Den Auftakt machen Titelverteidiger Team Wiener Linien und Gerasdorf/Stammersdorf. Das Finale wird um 15.20 Uhr angepfiffen. PlatinTV überträgt alle Spiele live!



In der Gruppe A schrammte der Wr. Sport-Club nur um Haaresbreite am frühzeitigen Aus vorbei. Der Tabellenvierte der Regionalliga Ost kam nämlich in seinem zweiten Gruppenspiel gegen SV Donau mit 2:5 unter die Räder und sicherte sich nur auf Grund der erzielten Tore (5) vor WGFM Donaufeld (3) Platz zwei hinter SV Donau.

In der Gruppe B gab die Wiener Viktoria den Ton an setzte sich mit dem Punktemaximum vor Gerasdorf/Stammersdorf durch. Das Aus ereilte SV Schwechat. Nichts anbrennen ließ Titelverteidiger Team Wiener Linien (Gruppe C), der die vierte Finalteilnahme in Folge anstrebt. Die Auswahl von Coach Herbert Gager schlug zum Auftakt Slovan HAC 3:1 und im Duell um Platz eins ASV 13 mit 6:2. Slovan verabschiedet sich punktelos.

Das einzige Unentschieden gab es in der Gruppe D zwischen WAF Brigittenau und Vorjahrsfinalist FC Mauerwerk. Die beiden Teams trennten sich zum Abschluss des ersten Tages 2:2. Brigittenau sicherte sich mit dem um einen Treffer besseren Torverhältnis Rang eins vor Mauerwerk. Am Finaltag nicht mehr dabei ist A XIII Auhof Center.

Das 42. WFV-Hallenturnier steht unter dem Ehrenschutz des Sportstadtrates der Stadt Wien, Herrn Peter Hacker, und des WFV-Präsidenten, Herrn Robert Sedlacek. Stadtrat Hacker überreicht im Anschluss an das Endspiel (Samstag 15.20 Uhr) den Siegerpokal. Die Trophäe für den Torschützenkönig wird von der Firma ERIMA, Partner des WFV, gesponsert!

Viertelfinalpaarungen

VF1, 11.00: T. Wr. Linien (RLO) – Gerasdorf/Stammersdorf (WL)

VF2, 11.35: Wiener Viktoria (RLO) – ASV 13 (WL)

VF3, 12.10: SV Donau (WL) – FC Mauerwerk (RLO)

VF4, 12.45: WAF Brigittenau (WL) – Wiener Sport-Club (RLO)

(im Auftrag des WFV)