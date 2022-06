Wechselt Sadio Mané zum FC Bayern?

15. Juni 2022

Sadio Mané war in den vergangenen Jahren einer der herausragenden Spieler in der englischen Premier League, daher ist es ist keine Überraschung, dass um den Liverpool-Star zahlreiche Transfergerüchte kursieren. Nun zeichnet sich ab, dass der 30-Jährige in die Deutsche Bundesliga zu Serienmeister FC Bayern wechseln könnte.

„Mané ist ein unfassbarer Spieler. Er hat sich brutal entwickelt, ist einer der besten Außenspieler“, so DFB-Kicker Karim Adeyemi auf einer Pressekonferenz. „Für die Bundesliga wäre es super, wenn er da spielen würde. Es würde die Liga attraktiver machen, nur beim falschen Verein“, scherzt Adeyemi, der in der kommenden Saison nicht mehr für Red Bull Salzburg, sondern für Borussia Dortmund auf Torjagd gehen wird.

Mané wird mit mehreren Top-Vereinen in Verbindung gebracht, hat also die Qual der Wahl. Derzeit wetten in den Sportwetten Österreich auch viele Fans darauf, wohin Mané wechseln könnte. Neben Bayern München sollen auch Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain und Juventus sowie Newcastle Optionen sein.

Mané begann seine Profikarriere mit 19 Jahren bei Metz in der zweiten französischen Liga, wurde nach nur einer Saison von Red Bull Salzburg engagiert, wo er schnell zum Führungsspieler reifte und 2013/14 das Double gewinnen konnte. Von der Mozartstadt ging es für den senegalesischen Teamspieler um 11,8 Millionen Pfund (ca. 13,8 Mio. Euro) nach Southampton. Eine Investition, die sich bezahlt machte. Schon bald stellte Mané einen Premier-League-Rekord für den schnellsten „Hattrick“ auf. Beim 6:1-Sieg über Aston Villa benötigte er nur 176 Sekunden, um drei Tore zu erzielen.

Im März 2016 gelangen ihm gegen Liverpool zwei Treffer. Schon kurz darauf, spielte er für die Reds, nachdem er bei ihnen einen 5-Jahres-Vertrag für 34 Millionen Pfund (ca. 39,7 Mio. Euro) unterschrieben hatte. U.a. gewann er mit Liverpool 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft.

Top-5 bei Ballon d’Or-Wahl 2019

2019 wurde Mané bei der Ballon d’Or-Wahl Vierter – eine weitere Bestätigung seines herausragenden Talents. Lionel Messi (Barcelona) gewann damals zum sechsten Mal in Folge, Zweiter wurde Virgil van Dijk (Liverpool) vor Cristiano Ronaldo (Juventus). Mané kam auch schon mehrmals in die engere Auswahl für die Wahl zum besten FIFA-Spieler. 2019 belegte er den fünften und 2020 den vierten Platz.

Kein Wunder also, dass die Bayern-Fans auf seinen Wechsel nach München hoffen. Mané wäre eine große Bereicherung für die Mannschaft, aber sicher genauso für andere Clubs und Ligen.

MM