Valorisierung der Sportförderung überfällig

17. Juli 2022

„Endlich können wir auch im Sport nach zwei schwierigen Jahren den Blick wieder nach vorne richten“, erklärt ASVÖ-Präsident Christian Purrer. „Mit dem NPO-Fonds und dem Sportbonus wurde den Vereinen in der Krise tatkräftig geholfen. Dafür haben wir den politischen Entscheidungsträgern ausdrücklich gedankt. Jetzt geht es vordringlich darum, dass wir Versäumtes aufholen und uns neuen Schwerpunkten zuwenden. Der Sportminister hat uns mit Themenfeldern wie Nachhaltigkeit, Inklusion, Gleichberechtigung und Good Governance einiges vorgegeben. Damit wir im Breitensport diese Aufgaben erfolgreich angehen können, braucht es eine solide wirtschaftliche Basis für die kommenden Jahre. Hier besteht Handlungsbedarf, denn die Sportförderung ist seit elf Jahren nicht mehr erhöht worden.“

Das Thema Finanzierung des Sports wurde von der Sport Austria in einer Arbeitsgruppe behandelt, die eine Reihe von Vorschlägen an die Politik erstellt hat. „In erster Linie soll die Sportförderung vom Abgabenerfolg aus den Glücksspieleinnahmen entkoppelt und mit einem wertgesicherten Budget dotiert werden. Für eine wirksame Verbesserung ist allerdings eine Anhebung auf mindestens 120 Mio. Euro erforderlich“, so Präsident Purrer. Eine Erhöhung der aktuellen Verbandsförderung von derzeit 80 auf 100 Mio. Euro würde lediglich den Inflationsverlust seit 2011 ausgleichen. „Wir brauchen auch steuerliche Anreize, wie die Befreiung von der Kommunalsteuer, die Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützige Sportvereine oder ein ‚Ehrenamtspauschale‘ als Absetzbetrag für Mitglieder von Leitungsorganen“, fährt Purrer fort. Der administrative Aufwand hinter der Sportförderung sei nach wie vor sehr hoch. Vereinfachungen bei der Eingabe, Abrechnung und Überprüfung von Sportfördermitteln überfällig.

„Was wir in unseren Sportvereinen für Fitness, Gesundheit und das gesellschaftliche Miteinander durch Integration und Inklusion leisten, ist unbestritten. Wir möchten uns aber auch wirksam für Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und sinnvolle Mobilitätsformen einsetzen. Dafür sollte uns die Politik mit den notwendigen Mitteln ausstatten und deren Wertsicherung garantieren. Erst damit wird nachhaltiges Handeln im Sport möglich“, so Präsident Purrer abschließend.

PM/RED