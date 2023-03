Top-Action mit Teams aus 17 Ländern auf 1.850 Metern

9. März 2023

Die heimischen Volleyball-Fans dürfen sich auch heuer auf einen ganz besonderen Leckerbissen zu Frühlingsbeginn freuen. Von 24. bis 26. März baggern und smashen wieder Top-Athlet:innen in Wagrain-Kleinarl bei der Bergstation „Flying Mozart“ im Rahmen der CEV Snow Volleyball European Tour 2023 um Medaillen und Preisgeld. Mit dabei sind mehrere heimische Beach Volleyball-Asse – allen voran Alexander Huber, Olympia-Neunter 2016, und das Duo Mathias Seiser/Moritz Kindl. Die amtierenden Beach-Staatsmeister treten wie vor einem Jahr mit Florian Schnetzer an, wollen Platz drei toppen. Auch viele weitere Medaillengewinner von 2022 haben sich angesagt.

Wagrain-Kleinarl, gelegen im Skiresort „Snow Space Salzburg“, kann getrost als Wiege dieser jungen wie spektakulären Sportart bezeichnet werden. 2009 fand ebenda das erste Snow Volleyball-Turnier überhaupt statt. Neben mehreren European Tour-Stopps ging vor fünf Jahren in Wagrain-Kleinarl die Premieren-Europameisterschaft in Szene, 2019 war die kultige Destination auf 1.850 Metern Seehöhe Bühne für das erste FIVB World Tour-Event. Die geniale Location zieht jährlich Top-Athlet:innen an, die Zuschauer:innen sorgen für enzigartige Atmosphäre an den Courts. Live-Moderation und ein DJ werden den Centre Court wieder zum Beben bringen. „Wir bieten auch in diesem Jahr gemeinsam mit unseren Partnern ein umfangreiches Rahmenprogramm. Als besonderes Highlight haben wir eine spektakuläre Flugshow der ‚Flying Bulls‘ geplant. Heiß hergehen wird es wohl auch am Samstag auf der Players-Party im ‚Kuhstall‘ in Wagrain“, erläutert Martin Kaswurm, Geschäftsführer von Chaka2, dem Co-Veranstalter der CEV und des ÖVV.

Auftakt zum CEV Snow Volleyball European Tour-Wochenende ist am Freitag mit der Qualifikation Damen und Herren bzw. dem „Raiffeisen Kids Day“. Rund 140 Schüler:innen im Alter von 6 bis 14 Jahren sind eingeladen, sich mit Snow Volleyball vertraut zu machen und in einem Miniturnier zu matchen. Die Hauptbewerbe – je zwölf Teams – gehen Samstag und Sonntag auf drei Courts in Szene. Ein Match wird auf zwei Gewinnsätze (bis 15 Punkte) gespielt. Ein Team besteht aus zumindest drei Spieler:innen (Ersatzspieler:in möglich). Die Größe der Courts beträgt 16×8 Meter.

Welch großer Beliebtheit sich Wagrain-Kleinarl – nicht zuletzt wegen der hervorragenden Hospitality – bei den Sportler:innen erfreut, unterstreicht ein Blick auf die Entry-Lists. Teams aus 17 Nationen haben sich angesagt. „Darauf sind wir sehr stolz. Die Snow Volleyball-Community darf sich bei freiem Eintritt auf packende Matches mit atemberaubenden Ballwechseln freuen. Diese einzigartige Veranstaltung vereint perfekt Sport und Unterhaltung vor Traum-Kulisse“, fiebert Kaswurm einem achtiongeladenen Wochenende entgegen.

Für die europäischen Snow Volleyball-Topteams ist Wagrain-Kleinarl eine der wenigen Gelgenheiten, sich 2023 auf höchstem Niveau zu messen. Denn die in der Türkei geplanten World- und European-Tour-Events mussten aufgrund der Erdbeben-Katastrophe abgesagt werden. „Dennoch“, weiß Kaswurm, „wächst Snow Volleyball in beeindruckendem Tempo. Das beweist die Anzahl an Verbänden, die in diesem Winter eine Meisterschaft oder eine nationale Tour ausrichten.“

CEV Snow Volleyball European Tour in Wagrain-Kleinarl

Entry-List Frauen und Entry-List Männer (Nennschluss 9. März)

Programm-Überblick

Freitag, 24.03.2023

08:30 bis 14:30: Raiffeisen Kids Day mit Volksschule Wagrain

09:00 bis 15:30: Qualifikation Frauen & Männer (3 Courts, DJ und Getränkeausschank am Centercourt)

Samstag, 25.03.2023

09:00 bis 15:30: Hauptbewerb Frauen & Männer (3 Courts, DJ und Getränkeausschank am Centercourt)

15:30 bis 17:30: Sunset Gipflsession mit DJ am Centercourt

18:30: Players-Party im „Kuhstall“ Wagrain

Sonntag, 26.03.2023

09:00 bis 14:00: Achtel-, Viertel-, Halbfinale, Medal Matches Frauen & Männer (3 Courts, DJ und Getränkeausschank am Centercourt)

10:00 bis 12:00: WKS Amateurturnier

12:00: Red Bull Flugshow mit Helikopter und Skydiver

12:15: Promispiel am Centercourt

14:00: Siegerehrung

weitere Info:

www.snowvolleyball.com

www.cev.eu/snow

PM