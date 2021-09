Premiere für mehr Bewegung: Schulen und Sportvereine feiern „Langen Tag des Sports“

24. September 2021

Mit einem ersten Höhepunkt nimmt die Europäische Woche des Sports (23. bis 30. September) in Österreich so richtig Fahrt auf: Am heutigen Freitag zelebrieren hunderte Schulen und Sportvereine den „Langen Tag des Sports“, eine Idee, die der #Comebackstronger-Initiative entspringt, die Sportministerium und organisierter Sport auf den Weg gebracht hatten, um den Folgen der Covid-Pandemie entgegenzusteuern.

Im Rahmen des „Langen Tag des Sports“ fanden am Vormittag zahlreiche Bewegungseinheiten in Schulen statt, viele davon aufgrund der geltenden Sicherheitsmaßnahmen online. Bereits in der Früh hatte auch der ORF bei „Guten Morgen, Österreich“ und „Fit mit Philipp“ einen entsprechenden Schwerpunkt gesetzt. Am Nachmittag folgen hunderte Sportvereine mit einer Leistungsschau, die Bewegungswillige davon überzeugen soll, dass Sportausübung nicht nur mehr Gesundheit, sondern vor allem Spaß und Wohlbefinden ins Leben bringt.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler: „Ich finde das Engagement der Schulen und Sportvereine für diesen ‚Langen Tag des Sports‘ beeindruckend. Mein besonderer Dank gilt Bundesminister Faßmann, der diese Initiative tatkräftig unterstützt. Heuer hat uns die vierte Covid-Welle noch ein wenig gebremst, 2022 wollen wir mit dem ‚Langen Tag des Sports‘ so richtig durchstarten, ein gemeinsames Fest der Bewegung feiern und das Engagement der vielen Freiwilligen würdigen.“

In die neue Initiative integriert wurde auch der 4. Tag des Schulsports, der am Vormittag im Wiener Prater begangen wurde. Ebenfalls mit dabei: Sportminister Werner Kogler, Sport-Austria-Präsident Hans Niessl, Judo-Vize-Europameisterin Magdalena Krssakova und Para-Schwimmer Andreas Onea, die sich von der Bewegungsfreude der anwesenden Schulklassen anstecken ließen. Auf den Sportstätten von ASKÖ, ASVÖ und Sportunion konnten die rund 2.500 Wiener Schüler:innen eine Vielzahl neuer Sportarten entdecken und sich so auf den in unmittelbarer Nähe stattfindenden „Tag des Sports“ am Samstag einstimmen.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Danke vorweg für die gute Zusammenarbeit mit Sport- und Bildungsministerium. Der 4. Tag des Schulsports und der 1. Lange Tag des Sports zeigen die Leistungsfähigkeit unserer Vereine und Verbände. Diese Vernetzung des organisierten Sports mit den Schulen ist das Fundament für den nächsten großen Schritt: die österreichweite Ausrollung der täglichen Bewegungseinheit.“

„Heuer findet der ‚Lange Tag des Sports‘ erstmals an den Schulen statt. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, neue Sportarten sowohl in der Schule als auch an Vereinsstandorten unter Einhaltung der geltenden COVID-Maßnahmen auszuprobieren. Ich danke Vizekanzler Kogler und Präsident Niessl für die gute Zusammenarbeit“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

